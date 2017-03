HTC One Mini chính hãng

HTC One Mini sử dụng cùng phong cách thiết kế với “đàn anh” HTC One nhưng màn hình được thu nhỏ từ 4,7 inch xuống 4,3-inch, độ phân giải HD 720p (1280x720), sử dụng công nghệ Super LCD. Máy được trang bị vi xử lý lõi kép Snapdragon 400 tốc độ 1.4GHz của Qualcomm, 1GB bộ nhớ RAM và ổ cứng lưu trữ 16GB nhưng không hỗ trợ thêm khe cắm thẻ nhớ ngoài.

Sản phẩm cũng được trang bị dàn loa âm thanh BoomSound với một cặp loa ở phía trước, với công nghệ âm thanh Beast Audio đặc trưng của HTC. Tương tự như “đàn anh”, HTC One Mini cũng được trang bị camera công nghệ UltraPixel, nhưng lại không được trang bị tính năng ổn định hình ảnh quang học như trên HTC One.

HTC One Mini hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth, 4G LTE… nhưng lại không hỗ trợ kết nối NFC. Chiếc smartphone này cũng chỉ được trang bị thỏi pin có dung lượng 1.800mAh, nhỏ hơn so với thỏi pin 2.300mAh của HTC One.

Máy hoạt động trên nền tảng Android 4.2 Jelly Bean với giao diện Sense đặc trưng của HTC.

HTC One Mini chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ ngày 09 tháng 09 với giá bán lẻ đề nghị là 11,6 triệu đồng với 2 màu bạc và đen - thấp hơn gần 5 triệu đồng so với phiên bản HTC One (15,6 triệu đồng). Mức giá này tương đương với giá bán của HTC One Mini trên thị trường xách tay.

Theo Khôi Linh (Dân trí)