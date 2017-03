Theo các tin đồn gần đây, HTC One Max được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 800, và sẽ ra mắt trong tháng 9 – cùng thời điểm ra mắt của Galaxy Note III. Có vẻ như hãng di động Đài Loan muốn cạnh tranh thực sự với Samsung trên phân khúc phablet vốn là thế mạnh của hãng di động Hàn Quốc.

HTC One Max là phiên bản phóng lớn từ mẫu điện thoại HTC One đang rất thành công.





Hình ảnh đầu tiên của HTC One Max xuất hiện cho thấy phablet đầu tiên của HTC cũng là một đối thủ đáng gờm với thiết kế giống với hai phiên bản HTC One và HTC One mini. Máy được trang bị loa kép ở phía trước màn hình, thiết kế nhôm nguyên khối.

Các nguồn tin gần đây cho rằng HTC One Max sẽ có màn hình 5,9 inch, độ phân giải 1080p, và sử dụng chipset Snapdragon 800 lõi tứ tốc độ 2.3GHz, và card đồ hoạ Adreno 330, RAM 2GB.

HTC One Max sẽ được ra mắt trong tháng 9 nhằm cạnh tranh với điện thoại Galaxy Note III của Samsung.





Cũng giống như điện thoại HTC One, One Max cũng được trang bị camera 4 MP UltraPixel, với hệ thống ổn định quang học. Máy có bộ nhớ trong 16GB có thể mở rộng và pin dung lượng 3300mAh.

HTC One Max sẽ xuất hiện với hệ điều hành Android 4.3 Jelly Bean với giao diện HTC Sense 5.5.

Nguồn tin khẳng định HTC One Max đang được thử nghiệm tại Trung Quốc, và người dùng tại nước này sẽ được lựa chọn gữa 3 phiên bản của các nhà mạng: for China Mobile, China Telecom và China Unicom.

Theo Khôi Linh (Dân trí)