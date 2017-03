Theo GSMArena, chiếc phablet One Max mà HTC vừa công bố sở hữu màn hình Super LCD3 với tấm nền IPS kích thước 5.9 inch, độ phân giải 1080x1920 pixels, đạt mật độ điểm ảnh 367ppi và được trang bị SoC Snapdragon 600 với bốn lõi Krait 300 chạy ở xung nhịp 1.7 GHz, GPU Adreno 320 và bộ nhớ RAM 2GB.

HTC One Max chính thức ra mắt.

Đúng như những tin đồn, máy chỉ được trang bị vi xử lý như của HTC One thay vì Snapdragon 800 mạnh mẽ nhất thị trường hiện nay và đã phổ biến trên nhiều chiếc điện thoại hàng đầu của các đối thủ. Điều này có thể sẽ gây bất lợi cho sản phẩm khi tung ra thị trường.

Giống như chiếc One gốc, HTC One Max vẫn được trang bị camera UltraPixel 4MP với với khẩu độ f/2.0, có khả năng quay video 1080p ở tốc độ 30fps và chất lượng 720p ở tốc độ 60fps. Tuy nhiên, khác với HTC One, tại thời điểm này camera của One Max không có tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS). Bên cạnh đó, máy cũng có camera trước 2.1 MP.

HTC One Max vẫn được đặc trưng bởi thiết kế vỏ nhôm như của One nhưng khác biệt nằm ở chỗ mặt sau của máy có thể tháo rời, tức là không phải thiết kế Unibody nữa và One Max cũng hỗ trợ một khe cắm thẻ nhớ microSD có thể mở rộng tối đa lên 16GB. Đáng tiếc là dù như vậy, pin vẫn là loại pin liền và không thể thay thế với dung lượng lớn là 3.300 mAh, đủ dùng cho 28 giờ đàm thoại và 585 giờ ở chế độ chờ.

Bộ 3 HTC One, One Max và One Mini.

Điểm nổi bật mới nhất trên máy đó là đi kèm với một bộ cảm biến dấu vân tay ở mặt lưng. Với điểm mới này, người dùng có thể mở khóa điện thoại bằng cách chỉ cần vuốt ngón tay qua bộ cảm biến hình vuông nhỏ bên dưới camera. Ngoài ra, HTC cũng cho phép khởi động nhanh ứng dụng với bộ cảm biến này, có nghĩa là bạn có thể thiết lập cho One Max tự động mở một ứng dụng mỗi khi dùng cảm biến vân tay để mở khóa.

HTC One Max chạy trên Android 4.3 Jelly Bean và là chiếc điện thoại đầu tiên chạy giao diện mới nhất HTC Sense 5.5, giờ đây, người dùng đã được cấp "quyền" tắt/bật BlinkFeed thay vì mặc định như trước đây. Và đúng như rò rỉ, One Max sẽ không có hỗ trợ Beats audio nhưng theo nhà sản xuất thì hai loa BoomSound đã được cải tiến cho chất lượng âm thanh "lớn hơn bao giờ hết".

HTC One Max sẽ được tung ra thị trường châu Âu và châu Á vào cuối tuần này, và ở Mỹ là cuối năm nay. Giá chính xác của máy vẫn chưa được tiết lộ.

(Theo VnReview)