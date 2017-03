HTC One phiên bản màu đỏ đã được bán ra thị trường.

Theo đó, chiếc điện thoại HTC One phiên bản màu đỏ tại thị trường Việt Nam sẽ vẫn được giữ nguyên mức giá bán như 2 phiên bản HTC One đen và bạc là 15,99 triệu đồng.

HTC One là chiếc điện thoại gây ấn tượng nhờ thiết kế vỏ nhôm nguyên khối. Máy sở hữu màn hình Super LCD3 4,7” độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixel, máy chụp ảnh 4 MP với công nghệ Ultrapixel cho lượng ánh sáng lọt vô cảm biến nhiều hơn các điện thoại khác. HTC One còn có loa ngoài kép với công nghệ BoomSound, công nghệ đàm thoại HD SenseVoice.

Máy được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm SnapDragon 600 lõi tứ 1.7 GHz, RAM 2GB, công nghệ Wi-Fi chuẩn 802.11ac mới nhất. Máy có bộ nhớ trong 32GB cùng màu bạc ấn tượng với thiết kế kim loại. Với pin dung lượng 2300 mAh, người dùng có thể xem được 8 giờ video HD hoặc đàm thoại liên tục trong 16 giờ.

HTC One là chiếc điện thoại được đánh giá là thành công nhất của hãng di động Đài Loan. Theo tiết lộ của HTC hồi cuối tháng 5, doanh số HTC One toàn cầu đạt khoảng 5 triệu máy sau 1 tháng bán ra thị trường. Tại Việt Nam, HTC One cũng đã được người dùng đón nhận, trong đó, phiên bản màu bạc bán chạy và luôn trong tình trạng khan hàng.

