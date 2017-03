Toàn bộ mặt lưng của One đuọc mạ vàng 24k khiến máy trông bóng bẩy và sáng hơn.

Khác với phiên bản màu đỏ vừa được HTC phát hành chính hãng, chiếc One mạ vàng 24k đầu tiên vừa xuất hiện ở Việt Nam là sản phẩm được chế tác thủ công bởi chính nghệ nhân trong nước. Dựa trên mẫu gốc màu đen, phần vỏ kim loại nhôm nguyên khối ở mặt lưng cùng hai miếng nhỏ ở mặt trước được xử lý lại, tẩy chất liệu sơn gốc, đánh bóng và mạ vàng 24k thay thế.

So với cũ, HTC One mạ vàng có lớp sơn bóng bẩy và sáng hơn, không còn là chất liệu sơn mờ, hơi nhám đặc trưng của nhôm. Trọng lượng của máy sau khi được làm mới cũng trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, với việc sử dụng chất liệu vàng phủ bên ngoài, vỏ máy bị bám vân tay và dễ bẩn hơn. Bên cạnh đó máy cũng có thể bị xước các vết dăm nhỏ, do vàng là chất liệu mềm, không cứng như sơn cũ.

Các chi tiết như đường viền sáng của mặt nhôm vẫn được giữ lại, chỉ thay thế bằng chất liệu vàng 24k mạ bên ngoài.

Dù cũng dùng vỏ nhôm như iPhone 5, đại diện của hãng chế tác El Dorado (Hà Nội) cho biết, HTC One là chiếc smartphone tốn nhiều thời gian trong việc mạ vàng. Thiết kế nguyên khối nhưng lại không có ốc, chỉ sử dụng keo kết dính đặc biệt khiến cho việc mở máy khó khăn, khâu lắp ráp lại sau khi mạ cũng gặp vất vả. Thời gian chế tác cho model đầu tiên đã mất gấp 2 đến 3 lần so iPhone hay BlackBerry. Các sản phẩm tiếp theo cũng sẽ tốn từ 10 đến 15 ngày.

Tuy vậy, với việc được thực hiện hoàn toàn ở trong nước nên chi phí thực hiện không lớn. Giá bán cho chiếc One mạ vàng 24k đầu tiên ở Việt Nam khoảng 30 triệu đồng. Sản phẩm sẽ đi kèm với hộp đựng bằng da và giấy chứng nhận về chất lượng.

Theo Tuấn Anh (VNE)