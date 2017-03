HTC One bán tại thị trường Việt Nam sẽ có đủ 4 màu là bạc, xám, vàng và đỏ.

HTC cho đặt hàng trước sản phẩm từ ngày 21/4 đến ngày 4/5. Với 3.000 khách hàng đặt hàng trước, HTC sẽ tặng kèm gói ưu đãi hấp dẫn như bảo hành lên đến 2 năm, bao da Dot View cùng gói dịch vụ bảo hiểm điện thoại lên đến 16,8 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Châu, Giám đốc HTC Việt Nam giới thiệu One M8. Ảnh: Huy Đức.

HTC One mới có thiết kế được cải tiến so với thế hệ trước khi sử dụng vỏ kim loại nguyên khối bao hết cả viền máy cho cảm giác cầm chắc chắn và cứng cáp hơn hẳn. Ngoài ra, màn hình của máy cũng được mở rộng ra thành 5 inch so với 4,7 icnh của đời trước với độ phân giải Full HD. Màn hình của HTC được đánh giá là màn hình cảm ứng nhạy nhất thế giới tại thời điểm này.

Máy dùng chip xử lý lõi tứ Snapdragon 801 tốc độ 2,3 GHz tương tự như các đối thủ Galaxy S5 hay Xperia Z2. RAM dung lượng 2 GB với tùy chọn bộ nhớ trong 16 GB hoặc 32 GB.

Pin trên máy được HTC cam kết có thời lượng sử dụng cao hơn 40% so với thế hệ trước. Đặc biệt khi bật chế độ tiết kiệm pin thì máy có thể hoạt động liên tục đến 2 tuần khi sạc đầy pin và 15 tiếng đồng hồ với chỉ 5% pin.

Hệ thống loa BoomSound đặc trưng của HTC cũng được nâng cấp trên One M8 với bộ khuếch đại cùng thiết kế mới cho chất lượng âm thanh tốt hơn 25% so với đời trước.

Điểm đáng chú ý nhất trên HTC One 2014 là hệ thống camera kép phía sau giúp tạo chiều sâu cho bức ảnh. Cảm biến Ultrapixel của HTC có kích thước 1/3" với độ lớn điểm ảnh lên tới 2 micron, ống kính hỗ trợ khẩu độ F/2.0 nhưng đã được loại bỏ công nghệ chống rung quang học OIS, thay vào đó là công nghệ ổn định bằng kỹ thuật số.

One 2014 gây chú ý khi sở hữu khả năng chụp trước lấy nét sau, thú vị khi dựa trên phần cứng chứ không phải ở phần mềm như các đối thủ S5 hay Lumia của Nokia. Thay vì phải lựa chọn trước chế độ để kích hoạt tính năng chụp hình này, người dùng có thể "chụp trước lấy nét sau" với bất kỳ bức hình nào từ One.

Ngoài ra, hãng còn bổ sung thêm một loạt tính năng và hiệu ứng mở rộng kết hợp với camera kép đi kèm. Camera ở mặt trước cũng được nâng độ phân giải lên thành 5 megapixel.

Đi kèm theo máy là cover Dot View với công nghệ Dot Matrix View giúp hiển thị thông tin ra ngoài qua các lỗ nhỏ trên cover rất đẹp mắt.

Theo Huy Đức (VNE)