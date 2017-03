Phiên bản HTC One (M7) dung lượng 16 GB cũng đang được một chuỗi bán lẻ uy tín tại TPHCM điều chỉnh giá bán về mức 8,99 triệu đồng, tức giảm gần 3 triệu đồng so với mức giá trước đó là 11,9 triệu đồng.

Mức điều chỉnh mới của One M7 phiên bản dung lượng 16 GB.

Với lần giảm giá lần này, One M7 phiên bản 16 GB là sản phẩm thứ 2 của HTC đang có mức giảm giá sốc trong năm 2014, sau người anh One Max (đã giảm 2 lần tổng cộng lên đến 5 triệu đồng). Theo đánh giá chung của một số người tiêu dùng, HTC One M7 hiện không còn là một sản phẩm "hot" như trước đây, khi One M8 đã ra mắt và giá bán cao sẽ không đủ để thu hút người tiêu dùng. Tuy nhiên, với mức điều chỉnh về con số 8,9 triệu đồng lần này, sẽ giúp sản phẩm thêm tính cạnh tranh hơn so với những dòng sản phẩm cùng phân khúc khác như: LG G2 hiện cũng có giá 10,4 triệu đồng hay Galaxy S4 10,99 triệu đồng...

Trước đó, ở đơn vị bán lẻ khác tại TPHCM, phiên bản One M7 dung lượng 16 GB màu xanh dương (Blue) cũng được điều chỉnh về giá 9,9 triệu đồng, còn lại các màu sắc khác vẫn được chào bán ở con số 10,5 triệu đồng.

HTC One M7 là chiếc smartphone đạt được nhiều giải thưởng lớn về thiết kế đẹp mắt trong năm đồng thời là chiếc smartphone chủ lực của HTC trong năm 2013. Dòng sản phẩm này gây ấn tượng với chiếc camera 4 Mpx theo công nghệ Ultrapixel độc quyền của thương hiệu này để minh chứng rằng ảnh đẹp cho di động không nhất thiết số "chấm" máy ảnh phải cao.

Về cấu hình, One dùng chất liệu nhôm nguyên khối để tạo hình đi kèm là màn hình 4,7 inch Super LCD3 độ phân giải Full HD. Bên trong, máy dùng vi xử lý lõi tứ Snapdragon 600 tốc độ 1,7 GHz của Qualcomm, RAM 2 GB, GPU Adreno 320, chạy nền tảng Android 4.4 mới nhất trên nền giao diện Sense 5 đặc trưng.

Hiện dòng sản phẩm này có giá bán chính hãng là 8,99 triệu đồng.

Theo Phan Tuấn (Dân Trí)