Thành viên nổi tiếng Evleaks trên Twitter cho biết, HTC đã sẵn sàng để tung ra chiếc One 2014 với vỏ đỏ (glamour red). Smartphone này sẽ có mặt đầu tiên trong mạng Verizon ở Mỹ. Hiện chưa rõ đây là sản phẩm được phân phối độc quyền qua mạng này hay HTC sẽ còn tiếp tục cung cấp thiết bị ra toàn cầu.

Ảnh của One 2014 đỏ cũng chưa bị lộ, nhưng được dự đoán sẽ cùng màu với One 2013.

One 2014 có thể có màu đỏ giống One 2013 (ảnh trên).

Trong khi đó, trang TMTPost cho hay HTC cũng sẽ sớm giới thiệu thêm One M8 vỏ nhựa với cấu hình vẫn giữ nguyên. Điều bất ngờ là trong khi phiên bản kim loại có giá lên đến 853 USD thì chiếc điện thoại dùng vỏ nhựa chỉ ở mức 483 USD.

Một tài liệu nội bộ mới bị rò rỉ cho thấy công ty Đài Loan coi vỏ kim loại là điểm mạnh của One M8 so với Galaxy S5. Có khả năng hãng này muốn tung ra phiên bản vỏ nhựa để chứng minh với người dùng rằng smartphone vỏ nhựa chỉ là sản phẩm "rẻ tiền" so với kim loại.

Theo Châu An (VNE)