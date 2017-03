Ngay trước thềm sự kiện này, loạt ảnh lộ ảnh mở hộp của HTC M8 thu hút khá đông người quan tâm.







Dĩ nhiên HTC đã có nhiều sự thay đổi trên sản phẩm mới của mình. Điểm thay đổi lớn nhất trên sản phẩm đó là kích thước màn hình được tăng lên thành 5-inch thay vì 4,7-inch như phiên bản cũ trước đây. Sản phẩm cũng được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 801 lõi tứ thế hệ mới nhất của Qualcomm, tốc độ 2.3GHz, 2GB bộ nhớ RAM với ổ cứng lưu trữ 16,32 hoặc 64GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài với dung lượng lên đến 128GB.





Sản phẩm hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth, 4G LTE… và được trang bị thỏi pin có dung lượng 2.600mAh, nâng cấp so với thỏi pin có dung lượng 2.300mAh so với phiên bản One đầu tiên.

Điểm nâng cấp ấn tượng nhất trên sản phẩm đó là tính năng Duo Camera, đúng như những thông tin rò rỉ trước đó.

HTC One M8 có thiết kế tương đồng với HTC One trước đây

Theo đó, mặt sau của HTC One M8 được trang bị đến 2 camera khác nhau, thay vì chỉ một như những smartphone khác. Một camera có chức năng nắm bắt thông tin chiều sâu của hình ảnh, cho phép người dùng sử dụng các công cụ để xử lý hình ảnh sau khi chụp, trong đó có tính năng chụp trước lấy nét sau, mà người dùng có thể chọn một điểm để lấy nét và làm mờ khu vực xung quanh.

Hình ảnh minh họa chức năng chụp trước lấy nét sau trên HTC M8

Camera trên HTC One M8 cũng được trang bị công nghệ UltraPixel tương tự như trên HTC One trước đây, với kích thước các điểm ảnh lớn hơn cho phép chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiết sáng. Do vậy, HTC cũng chỉ trang bị cho HTC One M8 camera với độ phân giải 4.1 megapixel thay vì độ phân giải cao hơn.



Cải tiến lớn trên HTC One M8 đó là camear trước với độ phân giải lên đến 5 megapixel, thay vì camera trước 2.1 megapixel như phiên bản cũ.





Mặc dù kích thước màn hình được tăng lên 5-inch, HTC One M8 vẫn có độ phân giải Full HD 1080p (1920x1080), thay vì nâng cấp lên độ phân giải 2K như nhiều người kỳ vọng.

Đặc biệt, HTC trang bị cho sản phẩm của ình tính năng nhận diện cử chỉ của người dùng ngay cả khi không hoạt động, chẳng hạn người dùng có thể trướt một ngón tay lên màn hình để mở khóa điện thoại hay trượt sang phải để mở tính năng BlinkFeed. Ngoài ra, người dùng cũng có thể gõ tay 2 lần lên màn hình để mở hoặc tắt màn hình.

Sản phẩm sẽ có nhiều màu sắc để lựa chọn

HTC One thế hệ mới hoạt động trên nền tảng Android 4.4 KitKat mới nhất với giao diện Sense 6.0, cùng một vài sự cải tiến về chức năng, đặc biệt tính năng BlinkFeed.





Tính năng BlinkFeed được HTC ra mắt năm ngoái cũng đã có sự cải tiến trên HTC One M8. BlinkFeed là tính năng tập hợp các nguồn thông tin, từ mạng xã hội, trang tin tức, các sự kiện trên lịch làm việc… vào một giao diện duy nhất trên smartphone của HTC.Với phiên bản BlinkFeed mới, HTC cho phép người dùng tích hợp thêm nhiều nguồn hơn, như thông tin từ Foursquare và Fitbit. Ngoài ra, HTC cũng cung cấp bộ công cụ lập trình cho các nhà phát triển để cho phép họ tích hợp ứng dụng vào bên trong giao diện BlinkFeed.

HTC cho biết sản phẩm mới của mình sẽ có mặt ở 230 nhà mạng tại hơn 100 quốc gia khác nhau. Ngay từ bây giờ, người dùng tại Mỹ đã có thể đặt mua sản phẩm, trong khi đó các quốc gia khác phải chờ đến cuối tháng 4 mới được “lên kệ”.



HTC One M8 sẽ có giá 649USD không kèm theo hợp đồng, hoặc giá 199USD đến 249USD kèm theo từng nhà mạng khác nhau. Đáng chú ý, sau khi HTC One M8 ra mắt, phiên bản Google của chiếc smartphone này (sử dụng nền tảng Android gốc) cũng sẽ được bán ra ngay từ hôm nay trên gian hàng trực tuyến của Google, với giá 699USD.



Lớp vỏ thông minh hiển thị các thông tin cơ bản ngay cả khi đang đóng

HTC One M8 sẽ có các màu bạc, màu xám nòng súng và vàng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể đặt mua thêm lớp vỏ thông minh có giá 49,99USD, cho phép hiển thị các thông tin cơ bản như thời gian, các thông báo… ngay cả khi lớp vỏ được đóng.



Đúng như những thông tin đồn đoán và rò rỉ trước đó, chiếc smartphone One thế hệ mới của HTC có phong cách thiết kế tương tự với phiên bản One cũ ra mắt vào năm ngoái, khi vẫn giữ kiểu thiết kế nguyên khối bằng kim loại.