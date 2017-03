Ảnh minh họa. (Nguồn: pocket-lint.com)

Theo tiết lộ gần đây thì mẫu phablet sắp tới của HTC là One Max sẽ được tích hợp một máy quét dấu vân tay, tương tự như trên mẫu iPhone 5s mới được Apple ra mắt.



Các chuyên gia cho rằng tin đồn về công nghệ mới trên iPhone 5s trong gần một năm qua đã ảnh hưởng tới hãng điện thoại Đài Loan và kết quả là One Max cũng sở hữu máy quét dấu vân tay theo đúng xu hướng mới.



Chưa dừng lại ở đó, giới truyền thông vừa cho biết thêm là sau khi Apple có phiên bản iPhone 5s màu vàng sang trọng, bên cạnh hai màu quen thuộc đen và trắng, thì HTC cũng quyết tung ra phiên bản smartphone cao cấp HTC One có…màu vàng tương tự.



Theo các nguồn thạo tin thì hãng điện thoại Đài Loan sẽ tung ra bản HTC One màu vàng trong những tháng tới đây./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)