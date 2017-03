Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cùng với sự phổ biến của máy tính bảng và điện thoại thông minh ngày nay, HP đã mở rộng hỗ trợ khả năng in ấn trực tiếp từ các thiết bị di động.



Các máy in HP có hỗ trợ hiện nay có thể chạy dịch vụ HP ePrint Wireless Direct, nghĩa là người sử dụng có thể in từ thiết bị di động qua kết nối mạng ngang hàng, không cần phải có kết nối mạng Internet.



Người sử dụng iPhone chạy hệ điều hành iOS 4.2 trở lên có thể dùng ứng dụng HP Printer Control mới, cho phép điều khiển hoàn toàn không dây đến một máy in.



Người sử dụng có thể quét hình ảnh, tài liệu trực tiếp từ một máy quét HP và tải lên mạng xã hội Facebook hay Google Docs bằng điện thoại điện thoại di động của họ cũng như có thể gửi thư điện tử.



Ứng dụng này cũng có thể giám sát trạng thái của máy in nên giúp người dùng biết được máy in của họ sắp hết mực hay chưa. Thời gian "trình làng" ứng dụng này hiện chưa được công bố.



Những người sử dụng hy vọng một ứng dụng cơ bản hơn có thể tải xuống miễn phí ứng dụng HP ePrint Home and Biz hiện có cho điện thoại di động và máy tính bảng iOS, Android hay Symbian. Ứng dụng mới này có thể sẽ "trình làng" vào cuối tháng 9/2011, cho phép thực hiện in ấn tài liệu và ảnh đơn giản hơn từ các thiết bị di động.



Với người dùng muốn quét các đối tượng 3D, cũng như giữ được chất lượng quét, dòng máy in đa năng HP TopShot LaserJet Pro M275 có thể là một lựa chọn phù hợp.



Máy quét tích hợp có thể chụp 6 ảnh khác nhau của một tài liệu hay một đối tượng 3D, sau đó ghép chúng lại với nhau vào một ảnh.



Dòng máy này cũng tương thích với tính năng AirPrint của Apple và các hệ thống in ấn không dây khác. Máy in mới này sẽ được tung ra vào tháng 11/2011, dù vậy giá và ngày cụ thể hiện chưa được công bố./.

Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)