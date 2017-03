Nhiều người chỉ nghe nói đến việc tấn công mạng, đánh sập website... chứ ít khi nghe nói đến việc tấn công máy in. Với sự bùng nổ của công nghệ, máy in giờ cũng được trang bị các thành phần tương tự như máy tính và có khả năng hoạt động độc lập. Do đó, việc máy in bị tấn công thông qua các hình thức fax, network... là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo đó, tin tặc sẽ sử dụng các công cụ đánh chặn để bắt dữ liệu ở giữa chừng, khi nó đang được chuyển từ thiết bị của người dùng đến máy in. Đặc biệt, nhiều người còn DDoS (hình thức tấn công từ chối dịch vụ) để shutdown máy in, khiến thiết bị không thể khởi động. Điều này đặc biệt nghiêm trọng, khi các đối thủ có thể ăn cắp thông tin, kế hoạch kinh doanh, đấu thầu... nếu bạn là doanh nghiệp.

Việc này chỉ thường xuyên xảy ra đối với các dòng máy in thông thường và không được bảo mật cao. Để hạn chế việc này, người dùng phải reset lại thiết bị hoặc BIOS, đồng thời không nên sử dụng máy in theo kiểu direct network (tức là nối mạng trực tiếp) mà hãy xài theo kiểu print server để an toàn hơn.

Để giảm thiểu tối đa các rắc rối bên trên, vừa qua, HP và FPT Trading đã chính thức giới thiệu ba dòng máy in LaserJet thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, có khả năng tự bảo vệ trước các tấn công độc hại mạnh nhất hiện nay.

Dòng máy in HP Enterprise và MFP sẽ được trang bị các tính năng bảo mật tiên tiến như SureStart, cho phép phát hiện những firmware độc hại và tự động phục hồi về bản BIOS tốt nhất. Thêm vào đó, tính năng phát hiện xâm nhập theo thời gian thực (Run-time Intrusion Detection) cũng là một điểm cộng của các sản phẩm lần này.

• Dòng HP LaserJet Enterprise M506 series cho khả năng in đen trắng với kích thước nhỏ hơn 25% và tốc độ in hai mặt nhanh hơn tới 71% so với các thiết bị đời trước.

• Dòng HP LaserJet Enterprise MFP M527series là loại máy in đa năng in đen trắng được trang bị công nghệ single pass, scan hai mặt, một bảng điều khiển cảm ứng màu 20,3 cm, và tốc độ in trang đầu tiên cao hơn 33% so với các thiết bị đời trước.

• Dòng HP Color LaserJet Enterprise MFP M577series là loại máy in đa năng cho khả năng in màu vượt trội với công nghệ single pass, scan hai mặt, một bảng điều kiển cảm ứng màu 20,3 cm và một bàn phím tùy chọn, và khả năng in hai mặt với tốc độ cao hơn 43% so với các thiết bị đời trước.

MINH HOÀNG