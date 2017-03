Nổi bật trong số này là công nghệ HP ePrint Enterprise hỗ trợ người dùng gửi lệnh in nội dung từ các thiết bị di động chạy hệ điều hành webOS, BlackBerry, iOS và Android tới bất kỳ máy in có kết nối Internet không dây nào.

Ông Seoung Jung Kim, Kiến trúc sư nhóm phát triển giải pháp của HP, nói về công nghệ ePrint trong buổi giới thiệu sản phẩm in ấn mới dành cho doanh nghiệp của hãng này tại Singapore tuần trước.

Bắt đầu xuất hiện từ tháng 7/2010, ePrint được đánh giá là bước tiến đột phá nhất trong lĩnh vực in không dây nhờ khai thác sức mạnh của điện toán đám mây (cloud computing và web). Mỗi máy in hỗ trợ ePrint sẽ có một địa chỉ e-mail để người sử dụng gửi lệnh in giống như họ gửi một e-mail bình thường.

Chẳng hạn, một người khi đang đi trên đường có thể gửi tài liệu trong smartphone để in tại văn phòng hoặc in từ xa những bức ảnh chụp về kỳ nghỉ. Hiện người dùng đã có thể tải giải pháp ePrint Enterprise về thiết bị di động cũng như download ứng dụng ePrint Service để in tại hàng nghìn điểm in di động của HP trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, hãng này giới thiệu hai hệ thống máy in siêu bền, trong đó LaserJet Enterprise M4555 MFP series là máy in đa năng (MFP) giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh và các công việc giấy tờ. Thiết bị được trang bị nhiều tính năng như Web Jetadmin để giám sát quản lý, FutureSmart Firmware và Open Extensibility Platform giúp tiết kiệm chi phí bằng cách thêm chức năng cho hệ thống máy in đời cũ có sẵn và tạo khả năng kết nối web đời mới.

Ông Tarunjeet Sarao, Giám đốc kinh doanh thuộc nhóm giải pháp máy in phun dành cho doanh nghiệp của HP khu vực châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, bên máy in Officejet Pro 8000 Enterprise.

Sản phẩm thứ hai là máy in phun Officejet Pro 8000 Enterprise được trang bị HP Universal Print Driver giống như các máy in HP LaserJet và không yêu cầu một ổ riêng trong quá trình cài đặt. Nó có thể quản lý môi trường hoạt động và cơ sở hạ tầng IT đa dạng, gồm cả SAP và Windows Cluster Server. Đây cũng là sản phẩm máy in phun đầu tiên của HP sử dụng cùng Ngôn ngữ mô tả (PDL) như trong các máy HP LaserJet hiện nay, do đó sẽ đảm bảo tính tương thích với nhiều thiết bị và giảm kích thước file cần in khi được gửi qua mạng.

Giải pháp Officejet Pro 8000 còn cung cấp công nghệ Inkjet giúp in ra sản phẩm với gam màu rộng và trông chuyên nghiệp. Công thức mực in mới giúp chất màu khô tức thì, tránh bị nhòe do nước và khả năng giảm đến 50% giá thành trên mỗi trang. Máy in Officejet Pro 8000 Enterprise sử dụng cartridge mực rời 4 màu nên chỉ cần thay riêng từng màu khi cần.

Công nghệ mực in mới của HP không bị nhòe khi nhúng vào nước.

Các giải pháp in ấn hợp lý cũng là một công cụ hiệu quả để giảm chí phí đầu tư cho CNTT tại mỗi doanh nghiệp. "Các doanh nghiệp Đông Nam Á mong muốn có những phương pháp đơn giản và tốc độ để giải quyết những tình huống phức tạp trong doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường kinh tế thay đổi chóng mặt như hiện nay", ông Pierre Mirlesse, Phó Chủ tịch nhóm giải pháp quản lý in ấn và hình ảnh cho doanh nghiệp của HP tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, cho hay. "Các cải tiến của chúng tôi được thiết kế để có thể giải quyết trực tiếp những vấn đề trên, chuyển đổi các quy trình ngốn giấy sang các thao tác kỹ thuật số đơn giản, mang lại các cơ hội tăng trưởng mới cho doanh nghiệp".

Theo Châu An (VNE)