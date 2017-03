HP bắt đầu bán Pavilion dv2 và dv3 siêu mỏng

10 mẫu laptop đa năng nhất thị trường

HP Pavilion dv3 là mẫu máy được HP hy vọng sẽ cạnh tranh với các thương hiệu cùng loại như Apple Macbook 13.3” hay Sony Vio 13.3” đã rất thành công trên thị trường laptop nhỏ gọn trong thời gian vừa qua.

HP Pavilion dv3 vẫn có phong cách thiết kế đẹp mắt, bóng bẩy. Công nghệ in vân chìm HP Imprint cùng với họa tiết được lấy cảm hứng từ bọt cà phê Black Espresso làm cho chiếc máy trở nên nổi bật.

HP Pavilion dv3 có nhiều cải tiến về tính năng và cấu hình so với các model Pavilion dv3000 series trước đó. Nổi bật là phần mềm HP Mediasmart hỗ trợ all in one cho phép người dùng can thiệp khá sâu vào các ứng dụng multimedia như nghe nhạc, xem phim, duyệt ảnh, xem tivi, … Các tính năng phục vụ giải trí khác vẫn được duy trì như: các cổng kết nối đa dạng (eSATA, HDMI), webcam 1.3 mgp, 2 microphone, ổ đĩa quang DVD RW ghi nhãn đĩa trực tiếp, loa Alteclansing, điều khiển từ xa, phím điều khiển cảm ứng giúp vận hành các tính năng giải trí dễ dàng và thuận tiện. Màn hình LED 1366x768 pixel cho độ nét cao và hình ảnh trung thực hơn so với độ phân giải màn hình phổ biến trước đây là 1280x800 pixel. Máy được trang bị ổ cứng có công nghệ chống sốc HP Protect Smart.

HP Pavilion dv3 có 4 model tương đương với 4 loại cấu hình để người dùng lựa chọn. Tất cả đều có bộ vi xử lý dựa trên nền tảng Intel G45 cho hiệu suất vượt trội so với Intel 965 trước đây. Các model từ Pavilion dv3-2003TU, dv3-2004TU và dv3-2005TU có bộ vi xử lý từ Pentium Duo Core đến Centrino 2, Ram từ 2GB đến 3GB, ổ cứng từ 160GB đến 250GB sẽ thỏa mãn được những người dùng khó tính nhất. Card màn hình VGA tích hợp 4500 MHD hỗ trợ direct X 10 cho chất lượng hình ảnh trung thực hơn trong các ứng dụng đồ họa và game 3D. Riêng model Pavilion dv3-2014TX sẽ có card đồ họa Nvidia Gforce G105M 512MB, cao hơn so với phiên bản cũ là Nvidia Gforce 9200 GS.

Nhóm sản phẩm này có trọng lượng chỉ khoảng 1.8kg, phần dày nhất của thân máy là 3.5 cm. Bộ pin tiêu chuẩn 6 cell cho phép máy hoạt đông liên tục ở tình trạng tiết kiệm ánh sáng màn hình và làm việc soạn thảo văn bản lên tới khoảng 4h.