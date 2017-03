Máy in hỗ trợ ePrint của HP có khả năng in ấn trực tiếp từ các thiết bị chạy iOS của Apple.

AirPrint là ứng dụng in ấn qua mạng không dây dành cho iPad, iPhone và iPod touch. Phần mềm này sẽ đi kèm miễn phí trong bản cập phần mềm iOS 4.2 vào tháng 11 năm nay. Các thiết bị chạy được ứng dụng này bao gồm iPad, iPhone 4, iPhone 3GS và iPod touch (thế hệ thứ 2 trở về sau).

Ứng dụng AirPrint sẽ tự động tìm các máy in trong mạng cục bộ và có thể in văn bản, hình ảnh và đồ họa qua mạng Wi-Fi mà không cần cài đặt trình điều khiển hay tải bất kỳ phần mềm nào.

Các máy in ePrint hiện có và sắp ra mắt của HP sẽ là những thiết bị đầu tiên hỗ trợ in trực tiếp từ các thiết bị iOS thông qua phần mềm AirPrint. Hệ điều hành iOS 4.2 tương thích với các máy in HP có hỗ trợ ePrint sẽ được tung ra vào mùa thu năm nay, bao gồm các dòng HP Photosmart, Officejet, Officejet Pro và LaserJet Pro

Theo Tuấn Hưng (Sohoa)