HP DesignJet T770 là mẫu máy in thiết kế chuyên nghiệp phù hợp dành cho kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế, các nhà thiết kế đồ họa quảng cáo hoạt động cá nhân hoặc nhóm làm việc. Sản phẩm đáp ứng khổ in rộng 44 inch và trải dài tới 91m thích hợp với các bản vẽ thiết kế kiến trúc, kỹ thuật, các poster quảng cáo...

HP DesignJet T770 .

Chất lượng bản vẽ với nét vẽ chi tiết có chiều rộng mỏng đến 0,02mm, độ sai lệnh 0,1% đảm bảo độ chi tiết chính xác cao. Công nghệ in với bộ mực in 6 hộp VIVERA tiên tiến cho hình ảnh màu sắc trung thực rõ ràng, có độ bền màu đến 200 năm trong điều kiện trưng bày trong nhà. Đặc biệt, độ phân giải của bản in đạt tới 2.400 x 1.200 dpi.

Tốc độ in của T770 là 28 giây cho một bản in khổ A1/D, tương đương 103 bản in A1/D trong 1 giờ ở chế độ in nét (Line drawing) nhờ bộ nhớ chuyên dùng máy in được thiết kế 2GB (model T770) và lên đến 8GB (model T770HD) so với model trước đây chỉ có 128MB. T770 đảm nhiệm các bản vẽ có kích thước file lớn, độ phức tạp cao và hoàn toàn độc lập với máy tính điều khiển.

T770 được trang bị thẻ mạng kết nối qua mạng LAN và khả năng quản trị máy in qua giao diện WEB rất tiện lợi và đơn giản. Ngoài ra, T770 còn có các tính năng đi kèm giúp việc quản trị in ấn trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng với các phần mềm tiện ích như HP Serif PosterDesigner Pro hỗ trợ thiết kế, trình bày với nhiều template sẵn có; HP Instant Printing Utility giúp tác nghiệp in dễ dàng không cần phần mềm chuyên dụng như Autocad hay Photoshop; phần mềm Job Accounting giúp kiểm soát chi phí bản in trong phạm vi doanh nghiệp.

Máy T770 có thể nâng cấp lên thành bản PostScript chỉ đơn giản bằng việc trang bị thêm phụ kiện USB PostScript ký hiệu CN500A.

Dòng HP DesignJet T770 còn có thêm model T770HD (Hard Disk) được trang bị thêm ổ đĩa cứng 160GB tích hợp. Đây là model chuyên nghiệp được thiết kế cho nhóm làm việc lớn sử dụng qua mạng LAN đáp ứng nhu cầu nhiều người sử dụng cùng lúc với số lượng in ấn lớn.

HP DesignJet T1200

HP DesignJet T1200 là mẫu máy in khổ lớn cũng dành cho kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế, các công tác phân tích thiết kế địa lý, hóa chất yêu cầu bản in chi tiết với độ chính xác cực cao. T1200 là máy "2 trong 1" do đạt đến sự tiện lợi và hiệu quả cao trong nhu cầu in ấn đa mục đích, đa dạng về kích cỡ.

Trang bị 2 cuộn giấy, với thiết kế dễ dàng thay thế tiện lợi nhanh chóng với tính năng này người sử dụng có thể đồng thời sử dụng hai loại giấy khác nhau. Hộp mực đen có dung lượng lên tới 300ml đáp ứng cho bản vẽ lớn, số lượng lớn, giảm thiểu thời gian ngừng máy để thay mực. Bộ nhớ vận hành in độc lập lên đến 32GB đảm bảo cho tác vụ in lớn, số lượng nhiều, giảm thời gian tác vụ in ấn tránh được hiện tượng tắc nghẽn băng thông mạng khi chia sẻ máy in qua mạng LAN. Độ rộng chi tiết nét vẽ chính xác mỏng đến 0,02 mm. T1200 được trao tặng danh hiệu sản phẩm in ấn chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2009 của tổ chức BLI (BuyerLab)

HP DesignJet T770 và DesignJet T1200 được phân phối bởi FPT Distribution.

Một số hình ảnh về HP DesignJet T770 và DesignJet T1200

































(Theo Sohoa - Nguồn: FPT)