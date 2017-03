Theo đó, One mini có thiết kế gần giống hệt so với người tiền nhiệm khi mặt sau hơi cong với hai đường nhựa chia nắp lưng thành ba phần.



Mẫu smartphone trên sở hữu màn hình 4,3 inch độ phân giải HD 720p, hai loa BoomSound ở mặt trước, bộ xử lí Snapdragon 400 hai nhân xung nhịp 1,4GHz, RAM 1GB, RAM 1GB, camera chính 4 megapixel được trang bị công nghệ Ultrapixel và camera phụ 1,6 megapixel.



Bên cạnh đó, máy có bộ nhớ trong 16GB, sẽ được cài sẵn Android 4.2 và giao diện Sense 5.



Nhiều khả năng mẫu One Mini có thể ra mắt trong Quý Ba năm nay./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)