Khi chụp ảnh, mọi người thường cố gắng tập trung vào chủ thể bức ảnh, tuy nhiên, đôi khi những tấm hình mờ ảo do nhiếp ảnh gia làm chệch điểm lấy nét (out of focus) cũng thể hiện ý đồ nghệ thuật nhất định.

Ảnh: Kent Ilio. Ảnh: Jeff Kubina. Ảnh: DotBenjamin. Ảnh: Abstrato. Ảnh: Joe Penniston. Ảnh: SamSim. Ảnh: Peskymac. Ảnh: Tiago Ribeiro. Ảnh: MarkHemmings. Ảnh: Inmagine. Ảnh: Ivegotthemeanreds. Ảnh: NewcityArt. Ảnh: Bryan Fox. Ảnh: Kent Ilio. Theo Châu An (VNE)