Dù chỉ với 5 phòng hometheater được thiết kế tiêu chuẩn, nhưng triển lãm sẽ làm dịu "cơn khát" high-end của các audiophile Hà Nội, bởi 5 phòng nghe này được set-up cẩn trọng với những hệ thống đầu bảng của những thương hiệu âm thanh nổi tiếng. Không những thế, các đơn vị tham gia đều có kế hoạch trình diễn nhiều hệ thống khác nhau tại cùng một phòng nghe. Điều đó có nghĩa bạn có thể đến triển lãm liên tục trong 3 ngày và được thưởng thức nhiều hệ thống âm thanh đỉnh cao khác nhau.

Tham gia triển lãm tại Hà Nội có Công Audio, Thanh Tùng Auido, Hoàng Hải Audio và Anh Duy (2 phòng). Công Audio sẽ trình diễn hệ thống phối ghép Acapella và Einstein, vốn là hệ thống đoạt giải ấn tượng nhất tại triển lãm diễn ra ở TP HCM. Các đơn vị khác không lặp lại các phối ghép mà giới thiệu những hệ thống hoàn toàn mới, với các thương hiệu nổi bật, như Naim, ProAc, Chord Electronics...

Khách tham quan sẽ có dịp thưởng thức những sản phẩm đỉnh cao đã trưng bày ở Hi-end Show diễn ra tại TP HCM tháng 9 vừa rồi, như Dynaudio Consequence Ultimate Edition, dây loa đầu bảng Nordost OĐin... Ngoài ra, hai thương hiệu loa danh tiếng là Tannoy và Sonus Faber cùng với những nhãn hiệu như Unison, Pathos, Cambridge, Denon cũng sẽ được nhà phân phối Anh Duy giới thiệu tại triển lãm với hai phòng nghe riêng biệt.

Những hệ thống đỉnh cao tại Việt Nam Hi-end Show 2009 tại Hà Nội.

Acapella và Einstein

Đôi loa Acapella Campanile MKII.

Sự trình diễn ăn ý như đặt giữa đôi loa Acapella Campanile MKII và hệ thống khuếch đại, nguồn âm của Einstein tạo nên một sân khấu âm nhạc đặc biệt với độ sâu, độ trung thực và nhạc tính hiếm thấy.

Campanile MKII là đôi loa lớn đứng hàng thứ tư của thương hiệu Acapella (Đức), có thiết kế gồm tất cả 4 module ghép lại, dùng phân tần 3,5 đường tiếng. Loa gồm 4 woofer đường kính 250 mm được bố trí vào hai module riêng biệt nhằm tránh nhiễu âm lẫn nhau. Ở giữa thân loa là module treble ION TW1S Plasma danh tiếng với khả năng tái tạo dải cao êm mượt, chi tiết với độ mở dải tần lên đến 50 kHz. Loa mid dạng còi lớn được treo ở khoảng giữa và nằm hẳn bên ngoài thùng tạo nên một tổng thể loa hoành tráng cao đến 2,4 mét.

Hệ thống khuếch đại và nguồn âm là những sản phẩm thuộc gia đình Einstein, một thương hiệu audio cao cấp của Đức, gồm Poweramp The Final Cut OTL (x2), Preamp The Tube MKII, Pre Phono The Turntable Choice và CD The Source. Các sản phẩm của Einstein được chế tác bằng tay, đạt đến độ chuẩn xác kinh ngạc cùng thiết kế sang trọng. Thiết kế Power mono The Final Cut MK60 dùng mạch OTL xuất âm trực tiếp, mỗi khối mono dùng 4 bóng 6C33 và 6 bóng E88CC/6922, tuy nhiên, những gì nó thể hiện chính là sự pha trộn độc đáo giữa độ ngọt của "nữ hoàng" 300B và lực của bóng 211. Nhắc đến Einstein, audiophile thế giới thường ngợi ca những thiết kế tiền khuếch đại của thương hiệu này. Preamp The Tube MKII được các tạp chí uy tín đánh giá là một trong những chiếc preamp đèn có độ méo thấp nhất và rất giàu nhạc tính. Preamp The Tube MKII sở hữu khái niệm thiết kế mới hoàn toàn, trong đó phải kể đến việc tạo tầng ra dòng cao chỉ với đèn. Preamp này dùng đến 18 bóng E88CC/6922 và một bóng ECC82.

Einstein sở hữu duy nhất một thiết bị digital chính là đầu CD player

The Source. Đầu đọc này mang một trong những hệ thống cơ tốt nhất hiện nay, Philips CDM2 Pro, với cơ chế lấy đĩa cửa trên. The Source sử dung 2 mạch D/A riêng biệt cho hai kênh với khả năng nâng tín hiệu nguồn lên chuẩn 24Bit/192kHz trước khi giải mã analog. Với tầng khuếch đại dùng 4 bóng 6N30, The Source không những cho chất lượng âm thanh đầy đặn, chi tiết mà còn mang đến một âm hình rộng và mượt.

Bên cạnh hệ thống Acapella, Einstein, nhà phân phối Công Audio còn mang đến đầu đĩa than Acoustic Solid Wood để tạo sự khác biệt.

Đôi loa Vienne The Kiss.

Tuy nhiên, đây không phải là hệ thống duy nhất được "hát" tại phòng nghe của Công Audio. Đơn vị này còn mang đến một bộ dàn thứ hai cũng rất hấp dẫn. Hệ thống thứ hai dự kiến sẽ gồm toàn bộ thiết bị khuếch đại và nguồn âm của Accustics Art (Đức) kết hợp cùng mẫu loa Vienna The Kiss tuyệt đẹp. The Kiss là sản phẩn thuộc dòng đầu bảng KLIMTseries, sở hữu thiết kế chân loa ấn tượng hình chữ C, module giữ loa đồng trục mid/treble cho phép điều chỉnh ở nhiều góc độ khác nhau để đáp ứng tối ưu điều kiện phòng nghe. Đặc biệt, The Kiss được trang bị những công nghệ loa con tiên tiến như thiết kế đồng trục màng nhện phẳng có một không hai và driver bass mới nhất của Vienna Acoustics dùng chất liệu màng X3P.

Accustics Arts, được mệnh danh là Burmester thứ hai của Đức, cũng sẽ góp mặt tại show làm nền cho hệ thống với các thiết bị hàng tham chiếu, như bộ cơ/DAC Drive II/Tube DAC II và Pre/Poweramp Tube Reference/A

mp II cùng hệ thống dây dẫn cũng của Accustics Arts. Ngoài ra, một điểm rất đặc biệt của hệ thống này chính là bộ phát tín hiệu dùng các file nhạc HD chất lượng cao không nén. Bạn sẽ có dịp trải nghiệm một nguồn âm tiên tiến nhất vốn đang được audiophile thế giới rất quan tâm.

Dynaudio và Plinus

Dynaudio Consequence.

Sự kết hợp giữa Dynaudio và Plinius được xem như không thể tách rời. Nếu như tại show trong TP HCM, hai thiết bị đỉnh cao là Dynaudio Consequence và dây loa đầu bảng Nordost ODin chỉ được trưng bày vì lý do phòng điều kiện phòng nghe không cho phép, thì nay, với không gian tốt hơn và phòng nghe tiêu chuẩn, những người yêu Dynaudio nói riêng và âm thanh nói chung sẽ có cơ hội thưởng thức Dynaudio Cosequence Ultimate Edition, một trong những thiết kế loa hi-end thành công nhất lịch sử audio.

Dynaudio Consequence ra đời cách đây hơn 25 năm nhưng vẫn liên tục được đặt hàng. Xuất phát từ nhu cầu đó, Dynaudio đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp Ultmate Edition cho mẫu loa Consequence. Consequence UE gây ấn tượng bởi cách sắp xếp loa có một không hai, mặt trước gồm có tất cả 5 loa nhưng lại được bố trí ở vị trước ngược hoàn toàn từ trên xuống dưới, gồm woofer 300 mm, mid woofer 170 mm, mid 52 mm, treble 28 mm và super treble 21 mm. Chính cách bố trí này giúp toàn bộ các loa con tạo được sự đồng pha mà theo Dynaudio là yếu tố quan trọng để tạo nên một âm hình chuẩn và rộng. Điểm đặc biệt của Consequence UE chính là thiết kế loa woofer thứ sáu được bố trí ẩn ở khối loa phía sau. Loa woofer này có cùng đường kính với woofer chính nhưng mặt loa hướng từ dưới lên. Thiết kế trên được gọi là Compound System (hệ thống loa bass phức hợp), một trong những kỹ thuật đặc biệt tạo nên huyền thoại Consquence.

Không chỉ Consequence Ultimate Edition mà cả đôi loa đầu bảng Evidence Master với giá tham khảo lên đến 81.500 euro cũng sẽ là một trong những đôi loa đáng xem nhất tại triển lãm Việt Nam Hi-end Show tại Hà Nội. Evidence Master, một trong những đôi loa tham chiếu hàng đầu thế giới, được thiết kế dưới dạng module. Thùng loa gồm 3 module tách rời nhau hoàn toàn, phần chân và đỉnh loa là hai khối hoàn toàn giống nhau, mỗi module giữ hai loa woofer, module thân còn lại chứa hai loa mid và hai loa treble. Đặc biệt, mặt trước của module này được làm từ một khối nhôm dày, giúp chống rung hoàn hảo. Dynaudio Evidence Master cao hơn 2 mét, nặng 135 kg có độ nhạy 92 dB, trở kháng 4 ohm.

Preampli Philips Tautoro.

Hệ thống khuếch đại đầu bảng của Plinius Audio (New Zealand) gồm pre Tautoro và power amp mono SA-Reference là bộ đôi trình diễn không thể thiếu với những bộ loa Dynaudio đỉnh cao. Power SA-Reference có thể hoạt động ở cả hai chế độ mono (khi được nối cầu) và stereo 2 kênh. Khi SA-Reference chạy ở dạng mono block, công suất của ampli có thể lên đến 1kW/8ohm. Tautoro là chiếc preamp đầu bảng của Plinius, xuất xưởng vào năm 2007, được chế tạo nhằm kết nối với SA-Reference cùng các thiết bị nguồn âm khác của hãng. Tautoro có tất cả 5 đường vào RCA và Balance, nó cho phép phối ghép bi-amping dễ dàng nhờ 2 cổng output (dual output) mà không cần dùng đường tape out.

Để đảm bảo hiệu quả trình diễn tối đa của các thiết bị, Hoàng Hải Audio sử dụng hệ thống dây dẫn Nordost ODin, một trong những thiết kế dây đắt nhất thế giới. Dây loa ODin (29.000USD) có thiết kế dẹp truyền thống với 16 dây đơn bằng đồng mạ bạc tinh khiết lên đến 99,999999%. Dây loa ODin dùng công nghệ Dual Mono-Filament, công nghệ này sử dụng hai sợi chỉ FEP (Flourinated Ethylene Propylene) đan xoắn với nhau rồi quấn xung quanh lõi cho phép tạo khoảng hở giữa lõi dây và vỏ ngoài giúp giảm tối đa các hiệu ứng gây nhiễu xảy ra trong quá trình truyền dẫn tín hiệu. Kết quả là dây có khả năng truyền với tốc độ kinh ngạc 98% vận tốc ánh sáng với các chỉ số về điện dung và độ tự cảm là cực thấp. Với công nghệ tương tự dây tín hiệu, dây nguồn Odin đều sở hữu công nghệ Dual Mono-Filament với đường kính và số lượng lõi khác nhau trong một thiết kế dây tròn với lớp chống nhiễu TSC dạng ống đặc biệt.

Nhằm mang đến một hệ thống tham chiếu hoàn hảo, đơn vị này sẽ kết hợp thêm bộ nguồn đỉnh của Esoteric gồm cơ P-01, giải mã D/A D-01 và bộ clock G-0RB. Cơ transport P-01 được thiết kế vững chắc với toàn bộ các mặt của vỏ máy đều được ốp nhôm dày chống rung, đặc biệt mặt đáy là tấm nhôm dày 10 mm nặng trên 5 kg. Trái tim của P-01 chính là bộ cơ nổi tiếng VRDS-NEO với những cải tiến về mặt cơ khí và trang bị motor 3 pha không ma sát cho cả phần trục quay và cơ khay đĩa giúp đầu đọc nhân đĩa và quay một cách chính xác, êm mượt. Dây dẫn bên trong sử dụng loại đồng tinh khiết 6N (độ tinh khiết 99,9999%). Giải mã D-01 là giải mã đầu tiên trên thế giới được thiết kế theo dạng hai khối mono riêng biệt cho hai kênh nhằm tránh nhiễu crosstalk giữa hai kênh khi đặt chung một mạch. Mỗi kênh của D-01 sử dụng 8 chip BurrBrown PCM1704 với tần số lấy mẫu 192 kHz, giải mã này cũng cho phép chọn 1 trong 3 bộ lọc kỹ thuật số khác nhau. Không thể xem thường bộ clock Esoteric G-0RB, với bộ tạo dao động lõi Rubidium chính xác, giúp loại bỏ đáng kể nhiễu jitter, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt về độ chi tiết cũng như sự mở rộng của sân khấu trình diễn.

ProAc, Naim, dCS và Chord Cabel ProAc Carbon Pro 8.

ProAc Carbon Pro 8 thu hút được sự quan tâm của báo giới và các chuyên gia âm thanh khi nó lần đầu tiên được triển lãm tại Hong Kong vào tháng 8, bởi đây là model loa đầu tiên mà hãng ProAc ứng dụng công nghệ sợi carbon vào việc chế tạo màng loa. Carbon Pro 8 có thiết kế dạng loa cột, sở hữu hai loa con woofer đường kính 8 inch màng polymer carbon, một loa mid 3 inch cũng ứng dụng công nghệ màng carbon polymer được đặt trong một thiết kế còi ngắn, treble ribbon sẽ đảm nhiệm dải cao cho đến siêu cao.

Phối ghép cùng với Carbon Pro 8 là hệ thống khuếch đại đến từ series 500 cao cấp nhất của Naim. Pre amp NAC 552 là sản phẩm cải tiến từ thiết kế preamp tham chiếu NAC 52, một trong những cải tiến đáng kể nhất là việc tách phần nguồn power suply ra một chassis riêng biệt giúp giảm nhiễu tín hiện. Phần nguồn sở hữu biến thế xuyến lớn 800VA kết hợp cùng 3 tụ chất lượng audiphile cùng 14 ổn áp dòng được chọn lọc kỹ lưỡng từ đơn vị linh kiện một. Toàn bộ mạch của preamp được thiết kế treo trên một chassis phụ giúp chống rung hữu hiệu, cho phép các linh kiện hoạt động tối ưu.

Power amp đầu bảng của Naim, model NAP 500 là sản phẩm hoàn hảo cho set-up này với khả năng cung cấp công suất ổn định 140W/8ohm và hoạt động tốt ở mức trở kháng tối thiểu 2 ohm. Tượng tự NAC 552, Poweramp NAP 500 cũng sở hữu nguồn rời, bộ nguồn này có nhiệm vụ chuyển từ điện AC sang nguồn DC 12V cung cấp cho thiết bị chính. Poweramp NAP 500 có thiết kế balance cân bằng, mạch của hai kênh được phân bổ độc lập ở 2 phần hong của chassis, đặc biệt nắp chassis của máy có kiểu mở tương tự như bộ cửa xe Mercedes Gullwing 300SL huyền thoại. Hãng đã ứng dụng một loại sò lưỡng cực có thông số kỹ thuật đặc biệt cho phép hoạt động với dòng cực cao, công suất lớn và băng thông rộng, đây cũng chính là chìa khóa giúp NAP 500 tương thích tốt với các dòng loa có trở kháng thấp. Một chi tiết khác cũng khá quan trọng là hệ thống mạch của NAP 500 luôn được giữ ở mức nhiệt độ lý tưởng nhờ tích hợp quạt tản nhiệt, quạt này được lập trình để có thể thay đổi tốc độ tùy theo nhiệt độ bên trong của máy và có thể chạy hết công suất khi ampli tải dòng trở kháng thấp trong thời gian dài.

Bộ khuếch đại Naim NAC 522.

Cũng nhằm khai thác hết giá trị tối đa của cặp loa ProAc Carbon Pro 8 và bộ khuếch đại Naim NAC 522 và NAP 500, Thanh Tùng Audio dùng hệ thống nguồn âm thanh chiếu hàng đầu thế giới dCS Scarlatti. Hệ thống Scarlatti hoàn thiện gồm tổng cộng 4 thiết bị, cơ transport, giải mã DAC, đầu Upsampler (nâng tần số lấy mẫu) và Master Clock. Scarlatti Transport sở hữu bộ cơ TEAC VRDS Neo có khả năng hoạt động cực chính xác, tín hiệu từ bộ cơ này sẽ chuyển tiếp đến thiết bị nâng tần số lấy mẫu hay còn gọi là đầu D/D Scarlatti Upsampler. Đầu Upsampler có tác dụng nâng tín hiệu CD chuẩn lên 24Bit/88.2kHz, rồi đến 24Bit/176,4kHz và mức cuối cùng là chuẩn DSD. Ngoài ra, Scarlatti Upsampler còn tích hợp cổng USB theo chuẩn không đồng bộ cho phép kết nối máy tính PC với nhiễu jitter thấp hơn nhiều so với chuẩn USB thông thường, giúp nâng cấp tín hiệu PCM từ nguồn máy tính lên chuẩn 96 kHz. Tương tự các thiết kế giả mã D/A của dCS, Scarlatti D/A không dùng chip giải mã mà ứng dụng cộng nghệ Ring DAC riêng của hãng. Mặc dù được trang bị clock bên trong, tuy nhiên, việc phối ghép thêm thiết bị Scarlatti Master Clock được thiết kế với độ chính xác thời gian cực cao sẽ mang lại khả năng trình diễn trọn vẹn nhất.

Đảm bảo một hệ thống toàn Anh Quốc, Thanh Tùng Audio sử dụng hệ thống dây dẫn đến từ Chord Company. Solstice, dòng sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất của Chord Company lần đầu tiên đến Việt Nam sẽ xuất hiện trong bộ dàn này. Chord Solstice là dòng sản phẩm đặc biệt kết tinh những kinh nghiệm chế tạo dây từ trước đến nay của Chord. Hiện tại thông tin về dòng sản phẩm này vẫn còn rất hạn chế, riêng dây loa Solstice được thiết kế đầu riêng đặc biệt, đầu cắm có dạng bắp chuối mạ vàng với đường kính lớn 4 mm cho phép tiếp xúc chặt với đầu "cái" của ampli.

Tannoy và Pathos

Tannoy Definition DC10T.

Sẽ không có Wesminster Royal SE, lần này Anh Duy Audio muốn xây dựng một hệ thống đạt hiệu quả âm thanh tối ưu so với tầm giá phối ghép. Bên cạnh Prestige đầy "quý tộc", Definition là một dòng sản phẩm mang phong cách hiện đại với thiết kế trau chuốt gồm 3 model DC8, DC8T và DC10T. Tannoy Definition DC10T là đôi loa được chọn hệ thống trình diễn, đây cũng chính là model lớn nhất của dòng. DC10T sở hữu thùng loa dạng giọt nước nhằm tránh tác hại gây nhiệu của sóng đứng bên trong, thùng làm từ gỗ dán nhiều lớp với bề mặt được phủ sơn mài bóng loáng. Loa sở hữu hai driver gồm một thiết kế đồng trục 10 inch theo công nghệ Dual Concentric truyền thống trang bị treble băng thông rộng có khả năng thể hiện dải cao lên đến 35 kHz, kết hợp loa bass có cùng đường kính.

Ampli tích hợp Pathos Logos với công suất 110 Watt là "đối tác" của Tannoy DC10T cùng với đầu CD Digit cũng của Pathos. Logos là một trong những dự án tốn nhiều thời gian nhất của Pathos, với mong muốn tạo được một chiếc ampli tích hợp có khả năng trình diễn âm thanh đẳng cấp trong một tầm giá gây kinh ngạc dựa trên nền tảng công nghệ Inpol. Ở mức giá tầm trung, nhưng Logos được đầu tư rất chỉnh chu, nó được ví như một thiết kế hai trong một, gồm preamp và poweramp trong cùng một chassis. Logos không dùng hồi tiếp âm để đảm bảo khả năng trình diễn tự nhiên. Phần preamp chạy mạch Class A thuần, dùng volume 100 bước chính xác, phần chuyển mạch đầu vào dùng rờ-le cao cấp vốn được sử dụng trong các thiết bị viễn thông cao tần. Phần power amp có thiết kế dạng dual mono với hai biến thế nguồn lớn riêng biệt cho hai kênh, cho âm thanh vừa mạnh mẽ, vừa dứt khoát vừa êm ấm nhờ hệ thống khuếch đại dùng đèn.

Phần nguồn âm sẽ do đầu phát Pathos Digit đảm nhiệm. Digit là phiên bản thu gọn từ model nổi tiếng Endorphin. So với Endorphin, nhà sản xuất Italy này đã thay đổi theo hướng giảm chi phí các bộ phận như bộ cơ, phần nguồn power supply, còn lại tất cả phần mạch analog với thiết kế dual mono, không dùng hồi tiếp âm, khuếch đại đèn.. đều được giữ nguyên.

Gaurneri Memento









Bộ loa Gaurneri Memento.

Được thết kế tinh xảo theo tiêu chuẩn cao cấp nhất của dòng Homage với chân chống rung cực tốt, loa sở hữu 2 driver gồm loa treble vòng nhẫn nổi tiếng của Scan-Speak và loa mid-bass có đường kính màng 160 mm.

Để khai thác triệt để khả năng trình diễn của Gauneri Memento là điều không đơn giản, qua nhiều thử nghiệm, Anh Duy Audio quyết định chọn ampli tích hợp P70 của Unison Research và đầu CD Cambridge 840C. P70 là một thiết kế rất đặc biệt trong số các sản phẩm vốn mang đầy tính mỹ thuật Italy của Unison Research. Ampli tích hợp này là một trong những thiết kế khuếch đại dùng mạch đẩy kéo đầu tiên trên bàn vẽ của giáo sư Sachetti, chủ nhân và nhà sáng lập thương hiệu Unison Research. Ampli này có ngoài hình khá đặc biệt, mặt trước máy sử dụng kính Murano nổi tiếng được chế tác thủ công vừa tạo vẻ đẹp hoài cổ vừa có tác dụng che chắn hệ thống đèn phía sau. Ampli có công suất 70 Watt, 4 ngõ vào, sử dụng 2 đèn ECC83 và một đèn ECC82 cho phần preamp, phần công suất mỗi kênh dùng 2 bóng KT88. Unison P70 chạy mạch dual mono, phần nguồn và khuếch đại được tách độc lập nhằm tránh nhiễu.

Khá bất ngờ khi Anh Duy Audio lại dự định dùng đầu CD Cambridge Audio Azur 840c, tuy nhiên, đây được xem là một bài giải phù hợp nhất nhằm đặt hiệu quả đầu tư tối đa. Azur 840c tuy có mức giá khiêm tốn, nhưng nếu tinh ý bạn sẽ thấy hàng loạt công nghệ digital cao cấp được hãng trang bị một cách hào phóng cho model này. Điều đó lý giải vì sao Azur 840c luôn có tên trên "bảng vàng" của các tạp chí âm thanh nổi tiếng thế giới như Hi-fi Choice, Hi-fi World.... Cambridge Azur 804c sở hữu công nghệ upsampling ATF cho phép nâng tín hiệu CD chuẩn từ 16bit/44, 1 kHz lên đến 24bit/32bit. Đầu đọc này còn được trang bị 2 chip D/A giải mã độc lập Analog Devices AD1955 dành riêng cho 2 nguồn tín hịệu L/R.

Theo Linh Chi (Sohoa)