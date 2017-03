Có hình dáng tương tự như các model HF trước đây, dòng HF-S mới được Canon tung ra tại triển lãm CES đầu năm với hàng loạt các tính năng tiên tiến nhằm tạo một phong cách pro cho chiếc máy quay nhỏ gọn này. Được tiếp thị ở Việt Nam với tên gọi Legria (có lẽ bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha "Alegria", nghĩa là hạnh phúc, vui vẻ), model này gần như tương tự với các mẫu HF-S Vixia ở Mỹ và một số thị trường khác.

Thiết kế

Nhìn bề ngoài, cả thân máy và ống kính tạo thành một khối trụ tròn liền mạch tạo cảm giác khá chắc chắn. Canon quả thật đã rất khôn ngoan khi sử dụng thiết kế liền khối này bởi lẽ nó đem lại cảm giác máy quay có ống kính lớn như vẫn thường thấy trong các dòng máy chuyên nghiệp. Mặc dù thực tế ống kính này cũng vào dạng to so với các model bình dân nhưng chủ yếu đây vẫn là một thiết kế mang tính "thủ thuật" nhằm đánh trúng tâm lý người mua khi thấy ống kính to chắc hẳn máy sẽ xịn và chất lượng ảnh sẽ đẹp.

Các nút điều khiển trên máy được thiết kế gọn gàng, ít rườm rà. Phía trước ống kính là ô cảm biến nhỏ phụ trách việc lấy nét tổng thể. Bên trên ống kính là đèn flash được ẩn chìm, không có nút bật lên mà tự động bật khi ánh sáng yếu. Hai bên ống kính là hai micro bắt tiếng hai kênh. Phục vụ thêm cho những người cầu kỳ là một jack microphone nữa cũng ở bên rìa ống kính cho việc lắp mic ngoài. Phía ngay sau đèn là một khe cắm thiết bị ngoài (đèn, mic…) nhưng khe cắm này được thiết kế với chấu tiếp xúc đặc biệt nên có lẽ chỉ dùng cho các thiết bị chính hãng chứ không thể lắp các thiết bị đa dụng của các hãng thứ ba như trên các máy quay dân dụng khác.

Phía bên trên gần tay cầm máy chỉ có 3 nút: nút nguồn, nút zoom và nút chụp ảnh. Vòng xoay chuyển chế độ quay phim chụp ảnh được đặt sát phía sau cùng, hơi khó vặn bằng một tay cầm. Ở vị trí ngón tay cái chỉ có duy nhất một nút ghi hình to bản. Tuy nhiên, nút ghi hình này quá lồi khiến cho rất dễ bị bấm nhầm trong quá trình thao tác máy.

Phía dưới phần tay cầm là các cổng HDMI, USB và component. Giắc nguồn và AV out hoặc headphone được đặt ngay dưới vòng xoay chuyển chế độ. Khe cắm thẻ nhớ SDHC được đặt ở trong thân máy bên phía màn LCD.

Các nút truy cập menu được đẩy hết vào trong viền của màn hình LCD với trung tâm là nút Func dùng để truy cập menu và một tay cầm dạng joystick dùng để di chuyển trong menu và đặt chế độ. Các nút truy cập phụ khác như Play, Stop, zoom, chuyển chế độ xem ảnh/phim… được đặt ở cạnh dưới màn hình.

Sau cùng là khay pin được thiết kế gọn gàng để viên pin vừa khít với thân máy. Một đặc tính khá hay là hầu như không bào giờ phải gỡ pin ra khỏi máy. Khi hết pin chỉ cần cắm nguồn là máy lại hoạt động. Khi không hoạt động thì chế độ xạc pin được tự động kích hoạt. Tốc độ xạc của nguồn khá nhanh chóng, chỉ cần vài phút là có thể quay được nửa tiếng. Còn nếu xạc đầy chỉ mất chừng hơn một giờ.

Tính năng

Model HF-S10 được đầu tư khá kỹ về tính năng để có thể được coi là dòng bán chuyên. Chíp cảm biến sử dụng loại CMOS kích cỡ khá lớn 1/ 2,6 inch với độ phân giải 8 triệu điểm. Phụ trợ là bộ xử lý hình ảnh DIGIC DVIII mới nhất của thế hệ máy quay Canon. Vốn vẫn nổi tiếng về công nghệ quang học, ống kính của Canon HF-S10 cũng được đầu tư với kích cỡ lớn hơn máy phổ thông, tiêu cự 43,5 – 435mm (10x) và độ mở thấp nhất đạt tới f/1,8.

Một điều bất tiện của HF-S10 so với các đối thủ cùng loại là model này không có ống ngắm quang. Mọi thao tác đều phải phụ thuộc vào màn LCD của máy khiến cho máy nhanh hao pin và cũng không thể tiết kiệm bằng cách tắt màn hình trong điều kiện pin yếu. Có lẽ vì thế mà Canon đã hỗ trợ bằng tốc độ xạc pin khá nhanh như đã đề cập ở trên. Tuy mang trọng trách lớn, nhưng màn LCD của HF-S10 lại không ấn tượng lắm, kích cỡ chỉ 2,7 inch với độ phân giải khá thấp, 211.000 điểm ảnh, chỉ vừa đủ cho xem lại ảnh và phim. Bù lại màn này hiển thị khá tốt ngay cả ở điều kiện ngoài trời.

Ngoài khe cắm thẻ nhớ mở rộng, HF-S10 tích hợp bộ nhớ trong tới 32 GB. Tuy chưa phải diện "khủng" so với thị trường hiện tại, nhất là với các máy quay ổ cứng, nhưng dung lượng này cũng đủ để quay 2,5 tiếng video ở độ phân giải HD cao nhất.

Menu truy cập được thiết kế với vệt màu cam di chuyển theo mỗi tùy chọn khá bắt mắt, tuy nhiên, không được thuận tiện và thân thiện người dùng. Khi đang ở chế độ menu, để thoát ra ngoài buộc phải truy cập đến menu cuối cùng rồi bấm thoát thay vì phím nóng khiến cho việc điều chỉnh không mấy thuận tiện. Nút xóa ảnh/video được đẩy vào tính năng của nút "Func" cùng với một loạt các tính năng quay, chỉnh sửa… để tiết kiệm chỗ khiến cho việc làm quen với hệ thống menu cũng cần phải mất một khoảng thời gian.

Quay phim

Canon HF-S10 quay phim HD nén AVCHD với chất lượng đạt tối đa 24 Mb mỗi giây, tốc độ cao nhất của định dạng này và với tỷ lệ khung hình từ 1080/60i tới 30p hay 24p. Bộ nhớ trong 32 GB tích hợp cho phép quay phim tới 2,5 tiếng ở độ phân giải cao nhất. Nếu muốn quay dài hơn, bạn có thể chuyển về chế độ 17 Mb khung hình giây, 12, 7 hay 5 Mb mỗi giây. Ở chế độ tiêu chuẩn (7-12 Mb/giây), một phút phim chỉ hết chừng 60 MB, và với thẻ 32 GB bạn có thể quay thỏa thích trước khi buộc phải đổ phim vào máy tính do hết dung lượng.

Chất lượng phim trong điều kiện ánh sáng trời rất tốt, hình ảnh sắc nét, rõ ràng với màu sắc khá rực rỡ. Hệ thống lấy nét tức thời iAF của Canon hoạt động chính xác và nhanh chóng. Như đã đề cập ở trên, tốc độ nhanh chóng này đạt được nhờ vào hai cảm biến lấy nét độc lập. Cảm biến nằm trên ô nhỏ ngay trước ống kính có nhiệm vụ đo tổng thể để xác định khoảng cần lấy nét trước, sau đó nhiệm vụ tinh chỉnh điểm nét chỉ dành cho cảm biến chính. Khi lia máy với tốc độ vừa phải, độ chuyển điểm nét phản hồi tức thời. Mặt khác, do đặt được độ mở ống kính bằng tay thông qua chế độ Av, đoạn video quay cũng có thể tạo được hiệu ứng mờ nền như trên các máy chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với đối tượng ở khoảng cách gần (khoảng 50 - 80 cm), khi zoom đến hơn nửa khoảng tiêu cự (khoảng 250 - 300 mm) sẽ bị mất nét dù đối tượng đã được lấy nét trước đó ở tiêu cự rộng. Dù được hỗ trợ vòng lấy nét bằng tay thông qua nút đa năng ở phía dưới ống kính nhưng có thể nói ở khoảng cách này kể cả sự hỗ trợ lấy nét tay cũng không mang lại hiệu quả.

Ở khoảng cách xa ngoài 1 mét, hệ thống lấy nét hoạt động hoàn hảo và không gặp trở ngại gì. Nếu không tin tưởng ở hệ thống tự động này, bạn hoàn toàn có thể cài đặt cho nút đa năng ở phía dưới ống kính thành vòng xoay hỗ trợ lấy nét tay. Dù rằng màn LCD chỉ có 211.000 điểm ảnh không hiệu quả cho thao tác lấy nét nhưng bù lại Canon đưa ra tính năng hỗ trợ lấy nét bằng Peak, theo đó các điểm nét trên màn LCD sẽ chuyển thành các đường màu đỏ, lục, lam hay toàn bộ ảnh sẽ chuyển thành đen trắng, các phần nét sẽ chuyển thành màu… tùy bạn đặt trong chế độ menu mà không cần nhìn cụ thể xem điểm nào nét điểm nào không.

Hệ thống tiếng cũng được chăm chút nhiều cho HF-S10. Với hai mic thu hai kênh stereo hai bên ống kính, chất lượng khá nét và rõ ràng, nhiễu không đáng kể dù rằng thiết kế này không ít người than phiền sẽ thu nhiễu nhiều hơn so với hệ thống mic đặt ngay phía trước ống kính. Bên cạnh giắc microphone dành cho lắp mic ngoài, nút đa năng phía dưới ống kính cũng có thể cài đặt để kiểm soát tiếng và nhiễu đầu vào. Mồn vạch hiển thị mức tiếng cũng sẽ xuất hiện trên màn hình giúp người quay có thể tiên liệu trước mức độ tiếng sẽ thu vào đoạn phim của mình.

Do sử dụng định dạng nén dung lượng lớn AVCHD nên để biên tập hay đơn giản chỉ xem lại trên máy tính định dạng này ngốn khá nhiều tài nguyên. Kể cả trên các máy tính Duo Core nhưng không có card màn hình rời và đoạn phim được quay ở chất lượng cao nhất (24 Mb/giây, 1080/60i). Khi xem, hình ảnh sẽ bị giật và xuất hiện răng cưa tại các đường viền. Vì vậy, hữu ích nhất đối với các máy quay này hiện thời chỉ là kết nối với TV xem trực tiếp hoặc ghi thẳng ra đĩa mà không cần biên tập gì.

Chụp ảnh

Cảm biến mới không chỉ cho phép HF-S10 quay phim HD mà còn có thể chụp ảnh tĩnh tới 8 Megapixel với chất lượng cao nhất 3.264 x 2.456 điểm ảnh. Ở chế độ Dual Mode, trong khi quay phim nếu nhấn vào nút chụp ảnh, một ảnh tại khung hình đó cũng sẽ được lưu lại, nhưng với độ phân giải thấp hơn, chỉ khoảng 6 Megapixel. Hệ thống lấy nét iAF tương tự như ở chế độ quay phim, hoạt động khá hoàn hảo và chính xác, nhưng vấn đề chụp gần khi zoom cũng gặp tình trạng mất nét tương tự như với quay phim. Nếu ở chế độ chụp đèn tự động, đèn flash sẽ tự động bật trong điều kiện thiếu sáng. HF-S10 cho phép tùy chỉnh tay các thông số chụp ảnh như trên các máy ảnh hiện đại với các chế độ P, Av, Tv và các tùy chỉnh về lấy nét, cân bằng trắng, bù sáng... Thực tế chụp trong điều kiện ánh sáng phòng, chất lượng ảnh khá tốt, điểm nét chuẩn, nhưng nước ảnh bị nhạt và không rực rỡ, ảnh vẫn bị hạt do bị đẩy ISO (là thông số không điều chỉnh được) lên cao. Nhưng ngoài trời với ánh sáng tốt thì ảnh có thể nói không thua kém các máy bán chuyên bao nhiêu. Tuy nhiên do nút chụp ảnh được đặt quá sâu phía sau tay cầm nên thao tác chụp ảnh không dễ chịu cho lắm.

Để thuận tiện cho người dùng, HF-S10 có tính năng khá thú vị - nếu đang ở chế độ chụp ảnh chuyển sang kết nối máy tính, chỉ có những bức ảnh là được hiển thị cho việc copy. Muốn chuyển cả video và ảnh đồng thời hay chỉ video, phải chuyển sang chế độ kết nối máy tính khi máy đang ở chế độ quay video mới thực hiện được.

Nhận xét

Dù chưa đưa ra giá chính thức ở Việt Nam nhưng với mức tương đương khoảng 900 USD ở thị trường châu Á, Legria HF-S10 không thuộc hàng giá rẻ so với nhu cầu người dùng và so với giá của người anh em HF-S100 cấu hình y hệt cộng thêm giá của một thẻ SDHC 32GB (S100 khác S10 ở chỗ không có bộ nhớ trong). Tuy nhiên, tính năng của HF-S10 cũng xứng đáng với giá trị nó mang lại với chất lượng phim và ảnh xuất sắc, hệ thống lấy nét đáng tin cậy, kết nối đa dạng trong một hình dáng gọn nhẹ và khá "chuyên nghiệp".

Sản phẩm này sẽ có mặt tại VN một hai tháng tới.