Ảnh minh họa. (Nguồn:Internet)

Thiết bị nói trên có số hiệu là PM63100, và tên mã “Evitare UL,” do vậy, giới chuyên gia cho rằng mẫu smartphone này có liên quan tới mẫu One X, khi trước đây One X cũng có tên mã bắt đầu bằng “Evitare.”



GLBenchmark cho biết, Evitare UL trang bị vi xử lý Tegra 3 Quad-Core có tốc độ 1,7GHz, trang bị màn hình chất lượng 720p HD và chạy hệ điều hành Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, cũng như tương thích với mạng 4G LTE của AT&T.



Thông tin hé lộ về mẫu smartphone mới có cấu hình hấp dẫn nói trên được đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất HTC đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh ở thị trường Mỹ cũng như châu Âu.



Do vậy, hãng công nghệ Đài Loan tỏ ra rất quyết tâm sẽ phát triển những mẫu thiết bị hấp dẫn và có sự khác biệt tích cực so với những sản phẩm đối thủ như iPhone hay dòng điện thoại Galaxy của Samsung./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)