Sau nhiều lần giám đốc điều hành (CEO) Sanjay Jha của Motorola “rào trước đón sau,” mẫu máy tính bảng 7-inch cũng đã được hé lộ trên trang tin This is My Next.

Hình ảnh được cho là tablet 7-inch của Motorola. Thông qua những hình ảnh được hé lộ, tablet 7-inch của Motorola có màu trắng, cùng logo nằm ở phía bên trái của phần đầu máy. Ngoài ra, mọi người có thể thấy 2 cổng Nhập/Xuất ở dưới đáy máy.



Giới chuyên gia dự đoán rằng, các cổng microUSB và cổng xuất HDMI cũng sẽ xuất hiện. Sản phẩm này sẽ chạy trên hệ điều hành Android Honeycomb.



Hiện nay, Motorola chỉ có một thiết bị máy tính bảng trên thị trường là Xoom. Tuy nhiên, mẫu tablet đầu tiên chạy Android Honeycomb này đã không phải là đối thủ của “ông vua” iPad. Thế nên, Motorola buộc phải hạ giá Xoom để thu hút sức mua của người tiêu dùng.



Hiện tại, ngoài mẫu tablet 7-inch ở trên, Motorola được cho là đang thiết kế phiên bản máy tính bảng 10-inch mới chạy nền tảng Android 4.0 Ice Cream Sandwich, có tên Motorola KORE./. Theo Văn Hưng (Vietnam+)