Tại Hội chợ Hàng điện tử tiêu dùng CES 2011 sắp diễn ra vào tháng sau, LG sẽ chính thức trình làng những mẫu HDTV TV LCD sử dụng công nghệ LED cao cấp và mới nhất, Nano LED. Hai dòng sản phẩm LCD Nano LED của LG sẽ là LW9500 và LW7700 series.

LG LW9500, mẫu HDTV 3D Nano LED sắp được LG trình làng. Ảnh: LG.

Theo hãng sản xuất Hàn Quốc, công nghệ Nano mới chính là sự cải tiến và phát triển của công nghệ màn hình đèn LED nền với khả năng tối mờ cục bộ hiện tại. "Một tấm film cực mỏng bao gồm một hệ thống phân tán ánh sáng như các hoa văn được sắp xếp xen kẽ với hàng loạt đèn LED, cho phép tạo ra các hình ảnh sáng hơn và đồng đều hơn nhiều so với công nghệ đèn viền LED", đại diện của LG cho Cnet biết.

Nhận thấy ưu điểm trong việc trình diễn hình ảnh của màn hình đèn LED nền so với đèn LED viền, LG đã tập trung phát triển vào công nghệ Full LED Slim và LED Plus với các mẫu LED nền có khả năng tối mờ cục bộ, ra mắt trong năm 2010 như LX9500 và LE8500 series. Tuy nhiên, việc ánh sáng màn hình phân tán không đều vẫn là những điểm của hai công nghệ trên. LG hy vọng, công nghệ màn hình LED nền mới, Nano LED, sẽ triệt tiêu những điểm yếu mà Full LED Slim và LED Plus còn tồn tại.

Hệ thống film dẫn sáng siêu mỏng của màn hình Nano LED trông như những hoa văn. Ảnh: Cnet.

Ngoài việc tối ưu hóa khả năng trình diễn hình ảnh, công nghệ Nano LED hứa hẹn sẽ mang đến cho HDTV của nhà sản xuất Hàn Quốc kích thước siêu mỏng. Với việc trình diễn hình ảnh tốt hơn, sử dụng công nghệ LCD đèn nền LED nhưng các model như LW9500 hay LW7700 series hứa hẹn vẫn sẽ có kích thước siêu mỏng, với độ dày chưa đầy 30 mm.

Hai model Nano LED đầu tiên, LW9500 và LW7700 series, đều sẽ được trang bị các tính năng trình diễn hình ảnh 3D, hỗ trợ khả năng chuyển đổi nội dung từ 2D sang 3D, tích hợp nền tảng truyền hình và dịch vụ giải trí Internet. Cả hai sẽ có các kích thước màn hình từ 47 cho tới 60 inch. Trong đó, LW9500 sẽ là các model có tính năng quét hình 480Hz còn LW7700 sẽ chỉ là 240Hz.

Theo Phạm Anh (Sohoa)