Đầu tiên, bạn nhấn phải chuột vào biểu tượng chiếc loa ở khay hệ thống và chọn Recording deivces. Trong cửa sổ mới, bạn hãy chọn vào chiếc micro cần sử dụng rồi nhấn Properties để mở hộp thoại cấu hình thuộc tính.

Tiếp theo, bạn hãy chuyển sang thẻ Listen và đánh dấu chọn vào ô Listen to this device, nhấn Apply để áp dụng các thay đổi. Giờ đây, mỗi khi bạn nói hoặc hát thông qua micro thì âm thanh sẽ được phát ra trực tiếp từ bộ loa trên máy tính, bên cạnh đó, nếu không muốn phát bằng loa mặc định thì bạn có thể chọn lại tại phần Playback through this device.

Zing Karaoke Offline Player Nếu sử dụng nhiều micro trên hệ thống, bạn có thể chuyển các âm thanh này đến nhiều loa khác nhau, thậm chí là sử dụng cả loa bluetooth. Lưu ý, chất lượng âm thanh có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu âm lượng bị đẩy lên quá cao. Giờ đây, bạn chỉ cần truy cập vào các trang web hát karaoke trực tuyến đơn cử như http://sannhac.com/home , hay tải về phần mềmđể bắt đầu.

TIỂU MINH - Theo Addictivetips