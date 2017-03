iPhone của Verizon có thể ra mắt hôm nay.

Tin đồn về một bản iPhone dành cho nhà mạng lớn nhất tại Mỹ xuất hiện từ nhiều năm nay, tuy nhiên chưa bao giờ, mẫu smartphone này lại trước trông đợi như lần này. Các tạp chí công nghệ đều tin tưởng, hôm nay, "Quả táo" sẽ lần đầu tiên giới thiệu bản iPhone 4 chạy mạng CDMA của Verizon.

Tuần trước, Wall Street Journal giật dòng title "iPhone Verizon sẽ được ra mắt vào thứ ba", tờ báo này xác nhận chắc chắn mẫu di động của Apple sẽ được công bố. Ngay sau đó, All Things D cũng cho biết, Steve Jobs sẽ xuất hiện tại sự kiện này. Nhiều tin tức đi liền sau đó xác nhận, Apple đã gửi giấy mời cho các nhà báo tham gia một sự kiện dành cho Verizon.

Quay trở lại vào tháng 3 năm ngoái, cũng chính Wall Street Journal nói rằng, iPhone mới sẽ ra mắt vào mùa hè, trong khi bản cho Verizon sẽ có vào tháng 9/2010. Thông tin trên chỉ đúng một nửa, mẫu di động cho Verizon vẫn chưa xuất hiện.

Tuy nhiên, sự kiện Apple sản xuất iPhone dành cho Verizon đã được giới quan sát xem xét một cách nghiêm túc hơn. Nhiều dự đoán cho rằng, Apple sẽ phá vỡ thế độc quyền của AT&T tại Mỹ bằng việc, trao cho một nhà mạng khác bán iPhone, và với danh tiếng của chiếc di động hàng đầu, Verizon, nhà mạng lớn nhất Hoa Kỳ là tên tuổi được chọn.

Sau khi iPhone 4 ra mắt, Bloomberg trong một báo cáo của mình đã xác nhận, iPhone cho Verizon sẽ ra mắt tháng Giêng 2011. Liền sau đó, Wall Street Journal một lần nữa loan tin, mẫu di động chạy CDMA được sản xuất từ cuối 2010 và sẽ bán ra đầu năm nay.

Theo Wall Street Journal, chiếc iPhone mới sử dụng chipset CDMA từ Qualcomm, những thông tin khác vẫn năm trong vòng bí mật. Đầu 2011, một loạt các hình ảnh về các thay đổi trong thiết kế iPhone 4 mới rò rỉ trên mạng, điều đó cho thấy, Apple đang sửa chữa lỗi ăng ten trên điện thoại nhằm sản xuất bản CDMA hoàn thiện hơn. Hai ngày trước đây, một đoạn video rò rỉ trên YouTube nhưng nhanh chóng bị rút xuống cho thấy, lỗi mất sóng trên iPhone 4 phiên bản mới đã được khắc phục, thông qua một vài thay đổi trong thiết kế.

Hiện câu hỏi Apple chọn Verizon chứ không phải là một tên tuổi khác vẫn còn nhiều giả thuyết. Hiện nhà mạng này đã triển khai công nghệ LTE, hãng cũng đang cố gắng thu hút các nhà sản xuất giới thiệu di động chạy trên công nghệ này.

Trong khi đó, Apple xưa nay vốn không phải là tên tuổi chạy theo công nghệ mới. Năm 2007, khi ra mắt iPhone đầu tiên, model đó cũng chỉ sử dụng kết nối EDGE, mặc dù 3G lúc đó đã phổ biến. Các dự đoán cho rằng, Apple chọn LTE chứ không phải EV-DO bởi công nghệ mới vẫn sử dụng SIM, giống như trong thiết kế phiên bản mới rò rỉ. Tuy vậy, các ý kiến trên chưa được xác thực, hiện chữa rõ iPhone CDMA sẽ sử dụng công nghệ kết nối nào.

Mẫu di động mới có thể được trình làng tại New York hôm nay và nhanh chóng bán ra ngay trong tháng Giêng. Sự kiện này sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng, giờ Thái Bình Dương, tương đương 0h đêm nay, giờ Hà Nội. So với các kỳ ra mắt lần trước, địa điểm ra mắt iPhone lần này được Apple chọn là New York, trong khi các năm trước, "Quả táo" đều giới thiệu gần trụ sở của mình.

Theo Thanh Hằng (Sohoa)