Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo thông báo của Sony, con chip kiểm soát độ phát nhiệt ở một số máy tính xách tay VAIO thế hệ F và C được đưa ra thị trường trong tháng Giêng năm nay có thể đã bị lỗi.



Có 535.000 máy tính VAIO thế hệ F và C đã được tiêu thụ, trong đó gần một nửa được bán tại thị trường Mỹ, số còn lại được bán tại Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc.



Sony cho biết công ty này đã nhận được 39 khiếu nại của khách hàng nước ngoài về việc máy tính của họ bị biến dạng do quá nóng. Tuy nhiên, chưa có thông tin nào cho thấy sự cố này khiến người sử dụng bị thương.



Công ty Sony đang chuyển tới các khách hàng một ứng dụng phần mềm để sửa lỗi trên./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)