Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hãng này đặt mục tiêu kiếm được 4 tỷ yen trong ba năm đầu tiên khi kinh doanh dịch vụ này.



Fujitsu cho biết dịch vụ mới trên sẽ cung cấp một danh mục lớn các sách điện tử cho máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính dạng bảng thông qua mối quan hệ đối tác với Dai Nippon Printing Co.



Ngoài ra, hãng sản xuất máy tính cá nhân (PC) hàng đầu của Nhật Bản này còn có kế hoạch cung cấp dịch vụ này cho các thiết bị đầu cuối không phải là của Fujitsu nữa.



Ngoài sách điện tử, cửa hàng trực tuyến trên còn cung cấp khoảng 300.000 bài tạp chí, số liệu thống kê các loại cũng như thông tin liên quan tới kinh doanh do G-Search Ltd, một công ty con của Fujitsu, lưu trữ.



Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Fujitsu Nobuo Otani cho hay: “Trong bối cảnh giá của các PC và thiết bị phần cứng khác sẽ sụt giảm, chúng tôi muốn thử nghiệm nhiều phương án khác nhau như kinh doanh các loại hình dịch vụ và nội dung số”./.





Theo Huy Bình (Vietnam+)