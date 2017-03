Netbook 3G, máy tính All in One là những sản phẩm được đánh giá rất cao tại hội chợ Computex (Đài Loan) đầu năm nay.

Hanel Netbook tinh tế hiện đại mang dấu ấn trí tuệ Hanel. Netbook Hanel có thiết kế sonie tinh tế với chất liệu nhựa bong. Đường viền bọc inox ở chuột và bảng điều khiển tạo nên nét sang trọng chỉ có ở những dòng máy tính cao cấp. Bàn phím nổi nhạy được bố trí thoáng tạo nên sự thoải mái khi soạn thảo văn bản. Màn hình rộng 11,6 inch tạo ra một cảm giác giống như đang sử dụng notebook chứ không phải là netbook. Đặc biệt, chiếc netbook này có khả năng xem phim Full HD mà không giật, sử dụng dual VGA, tự động khởi tạo card màn hình rời khi có yêu cầu xử lý đồ họa. VGA Onboard được sử dụng ở chế độ mặc định kéo dài thời gian sử dụng pin. Netbook Hanel có hỗ trợ khi cắm 3G dễ dàng cài đặt Module 3G sau 2 phút sử dụng được tất cả các mạng 3G của Việt Nam. All-in-one, sản phẩm chứng tỏ sức sáng tạo đột phá của Hanel. Máy tính All-in-one 1810 mang lại lợi điểm tiết kiệm không gian làm việc và tính cơ động rất cao khi tất cả các hệ thống từ ổ cứng, loa đến các cổng kết nối đều được tích hợp trong màn hình. All-in-one 1810 tích hợp pin khoảng 15 phút nhằm tránh trường hợp mất giữ liệu khi mất điện. Hơn thế nữa All in One 1810 còn được tích hợp hệ thống Wi-Fi chuẩn N và Modem 3G luôn sẵn sàng kết nối. Màn hình PC model 1810 mỏng với các kết nối thiết kế hợp lý. Model 1810 có 2 phiên bản màu đen và trắng, trọng lượng khá nhẹ nhàng. (Theo Sohoa- Nguồn: Hanel)