(Nguồn: extremetech.com)

Các loại pin hiện nay sử dụng các mạch điện để dẫn điện từ nguồn vào lõi pin bên trong. Tốc độ sạc pin bị hạn chế bởi mạch dẫn điện này phải dẫn điện đi đến từng hạt tích điện trong các “cell” pin, theo thứ tự từng hạt một.



Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Học viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan, họ đang tìm cách tăng mật độ các mạch dẫn điện nối với tất cả các hạt tích điện, bằng cách ngâm các vật liệu chế tạo pin vào trong một dung dịch chứa than chì. Phương pháp này sẽ làm cho các vật liệu chế tạo pin ngấm nguyên tố carbon.



Phương pháp này còn được gọi là phương pháp "carbon hoá." Khi đã được “carbon hóa,” các vật liệu sẽ như được phủ một mạng mạch dẫn nối trực tiếp với các cực của pin.



Kết quả là khi sạc, nguồn điện sẽ được dẫn đến các hạt đồng thời, do vậy tốc độ sạc sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần.



Trong các thử nghiệm với phương pháp “carbon hóa” này, tốc độ sạc pin đã được cải thiện từ 30 -120 lần so với các loại pin li-ion đang được sử dụng hiện nay./.

Theo Đại Hải (Vietnam+)