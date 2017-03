U260 có thân hình nhỏ gọn với vỏ hợp kim nhôm – ma nhê cao cấp

IdeaPad U260 có màu nâu sang trọng, thể hiện triết lý hài hòa của đông phương. Nội thất được bọc da sang trọng đi cùng với vỏ hợp kim nhôm - ma nhê cao cấp. U260 chỉ nặng khoảng 1,38 kg, mỏng 1,8 cm. Với màn hình 12,5 inch được phủ lớp chống chói.

U260 có đủ các cổng giao tiếp HDMI, D-Sub, USB 2.0. Cấu hình máy mạnh, bị bộ vi xử lý thế hệ mới Intel Core i3 380UM (1.33GHz/800Mhz/3MB L3 Cache), bộ nhớ RAM 2GB, ổ cứng 320 GB, Wi-Fi chuẩn n và Bluetooth. Pin 4 cell theo máy với thời lượng sử dụng lên tới 4 tiếng cùng hệ điều hành Windows 7 Home Premium 64bit. U260 có giá bán 18.999.000 đồng (đã bao gồm VAT).

U260 và U460 sẽ ra mắt vào xuân Tân Mão tới.

IdeadPad U460 nhỉnh hơn U260 một chút. Sản phẩm được trang bị màn hình 14 inch. Máy mỏng 2,5 cm, nặng 1,7 kg, thuận tiện cho việc di chuyển. Máy được trang bị bộ vi xử lý thế hệ mới Intel Core i5 460M (2.53GHz đến 2.80GHz /1066 MHz/3MB L3 Cache) , bộ nhớ RAM 2 GB DDR3, chip đồ họa tích hợp Intel GMA HD, ổ cứng dung lượng 500 GB, pin 8 cell. Giá bán tham khảo 15.499.000 đồng (đã bao gồm VAT).

U460 có được tốc độ xử lý vượt trội và khả năng hoạt động nhạy bén

Từ nay đến hết 31/1, Lenovo có chương trình khuyến mại đặc biệt "Tưng bừng lộc xuân với Lenovo" dành cho người tiêu dùng. Khi mua máy tính xách tay các dòng IdeaPad U, G, Y, S, Z hay các máy tính để bàn Idea Center H và máy để bàn All In One, có dán tem phân phối chính thức từ FPT, CMC và Viettel, khách hàng nhận ngay phiếu mua hàng tại siêu thị Big C trị giá 400.000 đồng. Tham khảo website www.lenovo.com/vn hoặc Hotline: 1800 588 844.

(Theo Sohoa - Nguồn:Lenovo)