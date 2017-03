Nhược điểm lớn nhất và bị "soi" nhiều nhất trên máy Nexus One là thiếu hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Tuy nhiên, mới đây một hacker có tên Cyanogen đã phát tán bản mod (sửa đổi) kích hoạt cảm ứng đa điểm vào trình duyệt web trong Nexus One, cho phép sử dụng 2 ngón tay để phóng to và thu nhỏ hình ảnh trang web.

Trong thời gian tới, nhiều hacker có thể sẽ tung ra các bản mod để tùy biến phần mềm trong Android của Google và sẽ giúp cho Nexus One trở thành điện thoại thông minh toàn diện.

Theo Thế Mạnh (VNE)