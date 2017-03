Telepathy cho biết trong giai đoạn đầu tiên công ty này huy động 5 triệu USD để phát triển ra thiết bị Telepathy One cạnh tranh với đối thủ Google Glass.

“Công nghệ thiết bị thông minh đeo trên người sẽ tạo ra một làn sóng mới trong mạng xã hội”, CEO Takahito Iguchi của Telepathy, nói. “Việc kêu gọi góp vốn 5 triệu USD sẽ giúp chúng tôi tăng thêm trải nghiệm của ngư ời dùng trên Telepathy One”.

Telepathy One được hy vọng sẽ chính thức bán ra thị trường trong năm 2014.

Telepathy đã ủy quyền kêu gọi vốn cho Quỹ Firsthand Technology Value Fund. Với số tiền thu được, công ty mới khởi nghiệp có trụ sở ở Sunnyvale, California, sẽ thuê thêm nhiều kỹ sư phần cứng và phần mềm để thực thiện tham vọng cạnh tranh với Google Glass.

Thiết kế của Telepathy One thanh mhản và thời trang hơn so với Google Glass.



Trước đó, hồi đầu năm, một thiết bị mẫu của Telepathy One đã được giới thiệu. Chiếc kính này có khả năng giao tiếp mà không cần dùng đến tay. Kính có một màn hình nhỏ, một tai nghe để chơi nhạc. Telepathy cho biết đến mùa thu năm nay công ty sẽ ra mắt một bộ Kit phát triển phần mềm để các nhà lập trình có thể viết ứng dụng cho Telepathy One.

Không giống như Google Glass, Telepathy One ôm gần hết phần đầu phía sau của người dùng và đưa âm thanh qua một bộ phận tai nghe. Đây là một tính năng khá thú vị. Thiết kế của Telepathy One thời trang hơn so với Glass với lớp mạ kim loại bóng nhưng toàn khung máy thanh mảnh hơn.

Theo Telepathy, màn hình nhỏ của kính có thể chiếu hình ảnh với kích thước tương đương với 5 inch. Không giống như Glass, chiếc kính này có thể hoạt động như một thiết bị độc lập, như là smartphone, hay là kết nối tai nghe qua sóng Bluetooth. Nhờ đó, người dùng có thể check mail, tin nhắn, chia sẻ nội dung trên mạng xã hộ

Được biết ông Peter Hoddie, Phó Chủ tịch bộ phận phần mềm Kinoma của công ty bán dẫn Marvell Semiconductor, và là một nhà phát triển phần mềm nén video, đã gia nhập ban cố vấn cho công ty mới khởi nghiệp Telepathy.

Theo Khôi Linh (Dân trí)