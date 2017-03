Sản phẩm Galaxy 300 được giới thiệu rộng rãi trong khuôn khổ hội thảo chuyên ngành “Giải pháp quản lý năng lượng tích hợp nhằm nâng cao tính sẵn sàng và hiệu quả trong kinh doanh” do APC by Schneider Electric tổ chức vào các ngày 6 và 8-9-2011 tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Bộ lưu điện MGE Galaxy 300 cung cấp giải pháp đơn giản và đáng tin cậy nhằm đảm bảo an toàn năng lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tòa nhà thương mại và các thiết bị kỹ thuật. Hệ thống lắp đặt dễ dàng, mạnh mẽ với tỷ suất giá thành/hiệu suất năng lượng tốt nhất so với các thiết bị cùng công suất.

Đây là dòng sản phẩm lưu điện 3 pha, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về hạn chế chất nguy hại - RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances), hiệu suất năng lượng lên tới 93%, cao hơn 5% so với các hệ thống lưu điện cùng loại, giúp hạ giá thành vận hành và làm mát đối với các hệ thống hoạt động trong trung và dài hạn.

Ứng dụng công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép nhằm cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy, hệ thống lưu điện Galaxy 300 cho thời gian lưu điện lên tới hơn 30 phút với pin dự phòng tích hợp, tích hợp bộ chuyển mạch bảo trì nhằm giúp đảm bảo nguồn năng lượng luôn sẵn sàng với độ tin cậy cao. Galaxy 300 với tất cả những tính năng này và một thiết kế nhỏ gọn, cài đặt đơn giản, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu cơ bản của khách hàng đối với một thiết bị lưu điện 3 pha có công suất từ 10 đến 40kVA.

Như đối với các thiết bị lưu điện khác của APC by Schneider Electric, người dùng MGE Galaxy 300 hưởng mọi quyền lợi của thương hiệu toàn cầu cùng hỗ trợ của bộ phận dịch vụ đẳng cấp quốc tế. MGE Galaxy 300 sẽ có mặt tại Việt Nam từ tháng 10-2011, được bảo hành thiết bị trong một năm cùng các điều kiện bảo hành mở rộng tùy chọn.

TÂM BẢO