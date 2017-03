Và trái ngược với việc bị “ném đá” tơi tả sau lễ công bố, iPhone 5 lại được đồng thanh nhất trí khen ngợi hết lời bởi các chuyên gia dùng thử. Nhiều người thậm chí còn dành tặng iPhone 5 những lời có cánh.



The Wall Street Journal: “Dòng smartphone ăn khách nhất thế giới trở nên nhanh hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn một cách rõ rệt. Dù trang bị màn hình 4-inch lớn hơn nhưng iPhone 5 không hề hy sinh thời lượng pin, kết cấu cao cấp và mang lại cảm giác vô cùng thoải mái khi cầm trên tay”.



New York Times thì dành nhiều lời khen cho cáp nối iPhone mới khi nhận xét nó “nhỏ gọn” nhưng cứng cáp hơn và tiện lợi hơn (có thể cắm vào theo cả hai chiều và dễ dàng tháo ra). “Có thể nói đây chính là chuẩn mực của kết nối hiện đại, chỉ có điều nó không tương thích với bất cứ phụ kiện hiện có nào”.



Trong khi đó, USA Today nhận định iPhone 5 vượt hẳn mọi đối thủ khác trong phân hạng smartphone. “Khi Apple giới thiệu iPhone 4S hồi tháng 10 năm ngoái, bạn có thể cảm nhận được sự thất vọng ban đầu. Thế nhưng iPhone 4S vẫn trở thành chiếc điện thoại iPhone bán chạy nhất cho tới thời điểm này. Dù không có nhiều thay đổi lớn nhưng chiếc điện thoại này vẫn ghi điểm ở camera và trợ lý thông minh Siri. Gần một năm sau, iPhone 5 chuẩn bị đổ bộ. Và lần này, chúng tôi có thể cảm nhận rõ sự cám dỗ của nó”.

Đối với tờ Time, iPhone 5 xoay quanh ba chữ “trau chuốt hơn”. iPhone 5 có một số sự nâng cấp tuy không phải đột phá nhưng vẫn được đón nhận như màn hình 4-inch và kết nối 4G LTE. Camera của máy cũng được cải tiến, dù camera iPhone 4S đã thuộc loại khá nhất trong vương quốc smartphone. Nói ngắn gọn, Time đánh giá iPhone 5 là phiên bản “bóng bảy, trau chuốt” nhất của iPhone 5 cho tới thời điểm này.



Bloomberg thì tỏ ra rất ấn tượng với sự gọn nhẹ của iPhone mới. “Nhẹ như lông hồng, nhờ vào chất liệu mà Apple sử dụng cho thân máy kết hợp giữa aluminum và kính, nhưng vẫn mang lại cảm giác chắc chắn, thoải mái khi cầm trên tay”.



“Vẫn là iPhone đấy, nhưng hoàn toàn khác biệt. Bạn sẽ chưa đánh giá cao chừng nào chưa dùng nó tận tay và tìm hiểu nó. Nhưng một khi đã dùng thử, bạn mới thực sự nhận ra những sự khác biệt”, Pocket Lint đã thốt lên như vậy về chiếc điện thoại mà họ cho là “iPhone xuất sắc nhất từ trước tới nay”.



Cũng dành những lời ngọt ngào không kém cho iPhone 5 là trang TechCrunch khi đánh giá với con dế này, Apple đã đưa smartphone tới ngưỡng “gần như hoàn hảo”: Khi cầm máy lên, bạn cảm thấy gần như nó không có thật. Nhẹ đến mức ai đó đã moi hết ruột bên trong điện thoại ra vậy, nhưng hoàn toàn không có cảm giác rẻ tiền. Ngược lại là khác”.



Với The Loop thì iPhone 5 sở hữu những thay đổi nhỏ về thiết kế nhưng mang lại sự cải tiến lớn về trải nghiệm cho người dùng. “Những thay đổi bề ngoài có vẻ không đáng kể đối với mắt thường, nhưng những thay đổi bên trong là cực lớn. Mọi linh kiện quan trọng của máy đều đã thay đổi cách này hay cách khác”.



Tuy nhiên, CBCNews tỏ ra khá thất vọng với ứng dụng Bản đồ mới của Apple và cho rằng nó không tốt bằng ứng dụng Google Maps của các đời iPhone trước. “Ứng dụng này bị cho là chưa hoàn thiện, thiếu dữ liệu giao thông thời gian thực, nhiều nhà ga tàu điện ngầm và địa điểm bị bỏ sót. Bên cạnh đó, iPhone 5 cũng không còn tính năng Street View rất thú vị của Google”.



Trang CNET dù đánh giá iPhone 5 là chiếc điện thoại trong mơ của các tín đồ Apple nhưng vẫn than phiền về việc người dùng không thể vừa gọi điện, vừa truy cập dữ liệu cùng lúc. Việc iPhone 5 thiếu vắng NFC và kích cỡ màn hình vẫn thuộc loại khiêm tốn so với các đối thủ Android cũng bị chê.

Theo Trọng Cầm (VNN)