So với các trình duyệt khác, Chrome có tốc độ tải trang nhanh hơn, hỗ trợ nhiều tiện ích và các công cụ hỗ trợ. Hiện tại, Chrome đang là trình duyệt có lượng người sử dụng đông nhất hiện nay với 52% thị phần, theo sau đó là Internet Explorer và Firefox với 27% và 8%.



Chrome là ứng dụng khá ngốn pin trên smartphone và máy tính. Ảnh: MINH HOÀNG

Tất nhiên, vấn đề nào cũng luôn có hai mặt. Để có được tốc độ nhanh, Chrome phải chiếm dụng RAM và CPU nhiều hơn, điều này đồng nghĩa với việc laptop sẽ nhanh hết pin. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

1. Tắt bớt các tab và phần mở rộng không cần thiết

Để kiểm soát và quản lý nguồn tài nguyên mà Chrome đang chiếm dụng, bạn hãy mở trình duyệt, nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên bên phải và chọn More Tools > Task Manager.

Ứng dụng sẽ liệt kê lượng RAM và CPU các phần mở rộng đang chiếm dụng, nếu cảm thấy không cần thiết, bạn có thể tắt bớt (End Process) để giúp máy tính chạy nhanh hơn.



Quản lý các tiện ích và các thẻ đang mở. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Kích hoạt tính năng tăng tốc phần cứng

Tính năng này sẽ tận dụng sức mạnh GPU để giảm tải việc xử lý cho CPU và cải thiện hiệu suất khi lướt web.

Để kích hoạt, bạn hãy gõ chrome://settings vào thanh địa chỉ của trình duyệt, chọn Show advanced settings (hiển thị cài đặt nâng cao) > Use hardware acceleration when available. Cuối cùng, bạn hãy khởi động lại trình duyệt để áp dụng các thay đổi.





3. Khôi phục cài đặt gốc trình duyệt

Nếu những cách trên vẫn không khắc phục được vấn đề, bạn hãy thử khôi phục lại các thiết lập mặc định cho trình duyệt. Lưu ý, việc này sẽ xóa sạch mọi thứ từ bookmarks, lịch sử lướt web, mật khẩu…

Để bắt đầu, người dùng chỉ cần nhấp vào tùy chọn Reset settings nằm ngay bên dưới tính năng tăng tốc phần cứng.





