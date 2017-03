Ông Trần Khoa Văn, trưởng đại diện GFK Việt Nam phân tích, đợt giảm giá mạnh vào giữa năm 2008 chủ yếu là do các đại lý cắt giảm lợi nhuận để giữ thị trường và khách hàng (khi vật tư chủ yếu để sản xuất TV LCD là tấm nền-panel bị dư thừa trên toàn thế giới). Đến gần cuối năm 2008, do giá TV LCD đã xuống đến mức khá thấp so với trước đây, và kể cả so với thị trường các nước trong khu vực nên sức mua tăng đột biến khiến mặt hàng TV LCD của các hãng hầu như đều bị thiếu hụt cho đến qua Tết Kỷ Sửu.

Năm nay giá TV LCD sẽ khó có cơ hội giảm nhiều như năm ngoái, một phần vì thị trường cung cầu đã cân đối, phần nữa là các vật tư chủ yếu để sản xuất TV LCD sẽ có khuynh hướng tăng giá nhẹ.

"Giá TV LCD tại thị trường trong nước đang ở mức hấp dẫn nhất so với nhiều nước trong khu vực kể cả Singapore hay Thái Lan", ông Nguyễn Minh Thư, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị chuỗi siêu thị điện máy Thiên Hòa, nhận định. Nếu như ở các nước khác, TV LCD thấp nhất có giá khoảng 500 USD thì ở trong nước chỉ khoảng 400 USD. Mặt hàng này hiện đã ở mức phổ thông cho cả phân khúc thấp chứ̀ không còn là sản phẩm cao cấp như trước đây nên chắc chắn lượng mua sẽ vẫn tăng trưởng trong năm nay.

"Dù đứng trước khủng hoảng kinh tế nhưng chắc chắn sức mua TV LCD trong nước sẽ vẫn tăng trưởng trong năm 2009". Ông cũng đưa ra con số dự đoán cho tổng lượng TV LCD sẽ được tiêu thụ trong năm nay sẽ đạt khoảng 500.000 chiếc so với mức 330.000 năm 2008.

Sức tiêu thụ TV LCD trong quý I của Việt Nam, theo tổng kết của GFK, tăng mức đáng kể, với khoảng 95.000 chiếc, chiếm gần một phần ba tổng lượng năm 2008.

Đại diện công ty Samsung Việt Nam cho biết, chỉ tính riêng luợng TV LCD bán ra trong quý I/2009 đã vượt hơn con số này trong cả năm 2007. Ngoài ra, khi so với cùng kỳ năm 2008 thông số này cũng tăng trưởng đến 80 %. So với cùng kỳ 3 tháng đầu năm ngoái, Sony cũng đạt mức tăng trưởng 10 % doanh thu các mặt hàng điện tử nói chung và 60 % với TV LCD nói riêng.

Tín hiệu trên khiến Việt Nam trở thành một thị trường hấp dẫn với nhiều hãng sản xuất.

Chọn Việt Nam làm nước đầu tiên trong khu vực để giới thiệu TV LED, Samsung cho thấy mình đang đánh giá khá cao thị trường điện tử tại Việt Nam trong thời buổi khó khăn. Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó tổng giám đốc công ty Samsung Việt Nam, cho hay, nhiều mặt hàng điện tử khác như gia dụng, camera kỹ thuật số, điện thoại di động... sẽ được ưu tiên giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

"Kinh tế VN sẽ vẫn phát triển ổn định dù đang ở thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu", ông Lương Minh Mẫn, Trưởng phòng tiếp thị công ty Sony Electronics, khẳng định. Đơn vị này cho biết sẽ tập trung nhiều hơn vào thị trường điện tử Việt Nam bằng hàng loạt sản phẩm mới, như TV BRAVIA, máy quay phim Handycam, máy chụp hình kỹ thuật số Cybershot.... ra mắt vào tháng 4 và 5.