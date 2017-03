Mẫu máy chơi game cầm tay PSP Go của Sony. Ảnh: Sony.

Engadget cho biết, bắt đầu từ thứ 3 tuần này (25/10), Sony sẽ chính thức thay đổi giá bán của mẫu máy chơi game cầm tay PSP Go tại thị trường Nhật Bản. Mức giá mới của PSP Go sẽ là 16.800 Yên (tương đương 200 USD), thấp hơn mức giá trước đó của sản phẩm khoảng 50 USD.

Tương tự như ở thị trường Nhật, tại Bắc Mỹ, mẫu máy chơi game cầm tay của Sony cũng bắt đầu có một mức giá mới. Hiện tại, hai nhà bán lẻ Amazon và Gamestop đang niêm yết PSP Go với mức giá mới là 199 USD, thấp hơn mức giá cũ khoảng 50 USD. Tuy nhiên tại trang chủ của PlayStation tại Mỹ, PSP Go vẫn đang được niêm yết thông tin với mức giá cũ là 249,99 USD.

PSP Go là mẫu máy chơi game cầm tay đời mới nhất của Sony, sản phẩm bắt đầu có mặt trên thị trường từ tháng 11 năm ngoái. Nhưng chỉ sau gần một năm có mặt trên thị trường, giá bán của sản phẩm đã liên tục được điều chỉnh hạ xuống, tính hiện tại, giá của Sony PSP Go chỉ còn khoảng 60% so với mức giá công bố đầu tiên của sản phẩm.

Tại Việt Nam, mẫu máy chơi game Sony PSP Go đang được nhiều cửa hàng rao bán dưới hình thức hàng xách tay, với giá dao động trên dưới 5 triệu đồng.

Theo Ngân Lê (Sohoa)