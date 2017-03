Các chi tiết phần cứng của Nexus One. Ảnh: iFixit.

Google vừa trình làng chiếc di động mang thương hiệu riêng của mình vào đầu tuần trước, model do HTC sản xuất với màn hình AMOLED 3,7 inch, chạy hệ điều hành Android 2.1, màn hình WVGA của máy hỗ trợ đồ họa 3D.

Giá bán của Nexus One là 179 USD cộng hợp đồng hai năm với T-Mobile tại Mỹ, trong khi không hợp đồng là 530 USD (tại một số quốc gia có thể còn cao hơn). Tuy nhiên, thống kê của iSuppli cho thấy, giá thực các linh kiện cấu hình model này là 174,15 USD, đây là chi phí chưa kể các công đoạn sản xuất, đóng gói bao bì và phần mềm.

Linh kiện có giá đắt nhất trong số các chi tiết cấu hình là chip xử lý Snapdragon tốc độ 1GHz của Qualcomm, tới 30,5 USD, chiếm 20% giá thị thiết bị. Snapdragon có mặt vào tháng 2 năm ngoái trên Toshiba TG01, đến này được khá nhiều nhà sản xuất đưa vào thiết bị.

Tuy nhiên, theo đánh giá của iSuppli, nền tảng của ARM sẽ dùng tốt hơn trên Nexus One. Android 2.1 kết hợp với Snapdragon có hiệu năng mạnh, chạy tốt các ứng dụng và giao diện mượt, nhưng để chạy các chương trình mạnh hơn như xem video HD 720p. thì Nexus One chưa đủ lực, iSuppli kết luận.

Sau chip xử lý, màn hình AMOLED 3,7 inch của Samsung cũng có giá tới 23,5 USD, iSuppli lý giải, công nghệ AMOLED đã được sử dụng đầu tiên trên chiếc Android i7500 của Samsung, đây là trang bị cho hình ảnh Nexus One hiển thị tuyệt vời.

Linh kiện có giá đắt thứ ba của Nexus One là RAM 512 MB, 4Gbit của Samsung, với 20,4 USD, chiếm 11% giá thành phần cứng. RAM 4Gbit trên Nexus One cho phép chạy các ứng dụng tốt hơn so với RAM 2Gbits của hầu hết các smartphone hiện nay.

Quốc Huy