X6 có thể rẻ hơn tại Việt Nam. Ảnh: Cnet.

Anh và Phần Lan là hai quốc gia đầu tiên X6 bán ra. Mức giá tại một số cửa hàng bán lẻ model này lên tới gần 500 euro, trong khi giá chính thức của Nokia là 450 euro (khoảng 12,5 triệu đồng). Trong thời gian tới, X6 sẽ xuất hiện tại một số các quốc gia châu Âu khác cùng châu Phi, Trung Đông...

Giá 450 euro của X6 tại các quốc gia này đi kèm với thuê bao Nokia Comes With Music, đây là dịch vụ tải nhạc không giới hạn với tài nguyên là 6 triệu ca khúc. Tuy nhiên, Nokia Comes With Music hiện chỉ có mặt tại 12 quốc gia, Việt Nam không nằm trong số đó.

Tương tự 5800 XpressMusic bán ra trước đây, X6 bán ở các nước không nằm trong vùng "phủ sóng" dịch vụ này sẽ rẻ hơn.

X6 là di động màn hình cảm ứng điện dung đầu tiên của Nokia với giao diện rộng 3,2 inch, bộ nhớ trong 32 GB và camera 5 Megapixel. Máy chạy trên hệ điều hành Symbian S60 phiên bản 5, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, HSDPA, Bluetooth và định vị toàn cầu GPS.

Tại Việt Nam, máy sẽ xuất hiện vào đầu năm sau, hiện chưa có giá bán chính thức.

Theo Quốc Huy (Sohoa)