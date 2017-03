Thế nhưng, trên thực tế vẫn có sự chênh lệch lớn về giá cả. Cách biệt trong giá bán iPad trên thế giới là một ví dụ của hiện tượng này.

iPad Retina 16 GB kết nối Wi-Fi. (Nguồn: creativevideo.co.uk)

Theo “chỉ số iPad” do hãng dịch vụ tài chính CommSec của Australia vừa công bố, Argentina là nước có giá bán iPad cao nhất thế giới, tương đương 1.094,11 USD/chiếc, đắt hơn 2 lần so với nước có giá bán thấp nhất là Malaysia.



Hai vị trí tiếp theo thuộc về Brazil (791,4 USD) và Đan Mạch (725,32 USD).



Sự so sánh trên dựa vào giá máy tính bảng Retina 16 GB kết nối Wi-Fi của Apple, là phiên bản rẻ nhất của chiếc iPad 9,7 inch được hãng tung ra thị trường gần đây nhất.



Trong khi đó, các nước và vùng lãnh thổ có giá bán iPad thấp nhất là Malaysia (473,77 USD), Canada (484,61 USD), Mỹ (499 USD) Hong Kong (501,52 USD), Nhật (501,56 USD).



Theo các chuyên gia, sở dĩ giá iPad bị đội cao tới như vậy tại Argentina là do ngoài giá thành sản xuất, người tiêu dùng phải gánh một loạt các chi phí, như tiền vận chuyển bằng máy bay (phần lớn là từ Trung Quốc, khoảng 5 USD/chiếc), thuế VAT (21%), thuế tiêu thụ đặc biệt (20,48%), phí hải quan, thuế nhập khẩu, phí bảo hiểm, chi phí phân phối bán lẻ và một số thuế và phí khác./.

Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)