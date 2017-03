iPhone 5C. (Nguồn: ABC News)

Cụ thể, từ ngày 7/10, Best Buy sẽ tặng cho người mua chiếc smartphone nói trên một thẻ quà tặng 50 USD để họ có thể dùng trong thanh toán những mặt hàng khác.



Theo ABC News, trong quá khứ, Best Buy cũng đã có những ưu đãi tương tự cho người mua iPhone, song đây là lần đầu tiên nhà bán lẻ này có chính sách như vậy đối với một mẫu iPhone mới và chỉ xuất hiện trên thị trường chưa đầy một tháng.



Cho tới nay, các nhà phân tích đều đồng quan điểm rằng mẫu iPhone 5C “có giá thấp hơn” của Apple vẫn... quá đắt để có thể thu hút người tiêu dùng ở những thị trường mới nổi.



Theo giới chuyên gia, nếu như các nhà bán lẻ khác của Mỹ đi theo bước tiên phong của Best Buy để hạ giá iPhone 5C thì có thể khẳng định Apple đã sai trong chiến lược định giá cho sản phẩm mới của họ./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)