Từ 26 đến 27 triệu đồng cho phiên bản 16 GB trong ngày đầu xuất hiện ở Việt Nam, giá của iPhone 6 ở thị trường "xách tay" bắt đầu giảm dần, phổ biến ở mức hơn 25 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng 64 GB và 128 GB cũng đều được các cửa hàng điều chỉnh xuống mức dưới 30 triệu đồng.

Dù vậy, theo giới kinh doanh đồ Apple trong nước, iPhone 6 không giống như những mẫu điện thoại Android cao cấp buộc giảm giá để kích cầu, mà thực chất, sự thay đổi là do nguồn cung ra thị trường dần ổn định với mức giá tốt hơn nhiều so với ngày đầu.

Ông Hà Tuấn, đại diện một chuỗi cửa hàng điện thoại ở Hà Nội, cho biết họ phải điều chỉnh giá iPhone 6 liên tục theo giờ trong ngày, mức giảm mỗi lần có thể là một vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, hàng về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, thậm chí có lúc không đủ cung. Mới xuất hiện nhưng iPhone 6 đang là smartphone thuộc hàng bán chạy nhất trên thị trường.

Giá iPhone 6 giảm liên tục sau khoảng 3 ngày có mặt trên thị trường với mức giảm thấpnhưng sức tiêu thụ vẫn rất mạnh, đặc biệt là bản Gold.

"Trong số ba phiên bản, 16 GB là model bán chạy nhất. Bên cạnh đó, người mua iPhone 6 cũng tỏ ra chuộng nhất phiên bản vàng Gold thay vì 2 màu còn lại, đen xám và trắng bạc", ông Đặng Quốc Tuấn, Giám đốc hệ thống iShop (Hà Nội) nhận xét. Nếu như iPhone 6 4,7 inch bán rất chạy, thì mẫu phablet iPhone 6 Plus 5,5 inch lại có sức mua không cao.

Đại diện iShop lý giải, ngoài mức giá cao thì việc có màn hình và kích thước quá lớn khiến cho sản phẩm này khiến người dùng iPhone chưa quen. Phần lớn người dùng ở Việt Nam hiện nay chưa chuộng phablet có kích thước 5,5 đến 6 inch, thay vào đó lựa chọn các model tầm 5 inch để cầm vừa tay hơn.

So với iPhone 6, mức giá của iPhone 6 Plus "xách tay" cao hơn nhiều, giá cho phiên bản dung lượng thấp nhất 16 GB đã lên tới 35 đến 36 triệu đồng, đắt hơn nhiều nếu so với bản iPhone 6 128 GB. Dù vậy, lượng iPhone 6 Plus trên thị trường khá ít ỏi so với iPhone 6, nên mức giá giảm không đáng kể trong những ngày qua.

iPhone 6 (giữa) màn hình 4,7 inch có kích thước hợp lý hơn so với 6 Plus bên phải.

Cũng với nguồn hàng ổn định hơn và mức giá liên tục có sự điều chỉnh, hiện tượng "hét giá" iPhone 6 và 6 Plus như ngày đầu tiên ở Việt Nam đã không còn. Anh Hữu Tùng, dân kinh doanh đồ công nghệ "xách tay" ở TP HCM cho hay việc một chiếc iPhone có giá lên tới 70, 80 triệu đồng trong ngày đầu chỉ là cá biệt.

Thực chất, ngay cả khi bán ra với mức giá gần trăm triệu đồng như trên, cửa hàng vẫn có thể bị lỗ vì chi phí dành cho những mẫu iPhone 6 và 6 Plus về Việt Nam đầu tiên cao hơn nhiều như vậy. Một chiếc iPhone 6 Plus 128 GB trong ngày đầu bán ra ở Hong Kong được hét giá tới cả trăm triệu đồng. Bên cạnh chi phí di chuyển ra nước ngoài, giá để mua được sớm đã phải gấp vài ba lần giá trị gốc mà chỉ có vài máy.

Lý giải cho việc iPhone 6 "xách tay" ở Việt Nam dù giá cao hơn nhiều so với giá gốc ở nước ngoài mà người mua vẫn không tiếc tiền, anh Tùng cho rằng bên cạnh một phần là những người đam mê iPhone, lượng khách hàng ban đầu mua iPhone 6 và 6 Plus làm quà tặng là không ít. iPhone là cái tên quá phổ biến ở Việt Nam cùng với độ "hot" khi mới xuất hiện biến nó thành món quà giá trị trong thời điểm này và tính thanh khoản cũng rất cao.

Trong khi iPhone 6 và 6 Plus đang giành được nhiều sự chú ý, mẫu iPhone 5S đời cũ vẫn bán ra đều với mức giá ổn định khoảng trên 13 triệu đồng cho bản 16 GB, chưa có biến động lớn.

Theo Tuấn Anh (VNE)