Sáng nay, giá iPhone 6 ở một số cửa hàng ở TP HCM chỉ còn 20,5 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất 16 GB. Tại thị trường Hà Nội, nhiều nơi cũng đưa giá bán khởi điểm của iPhone 6 xuống còn hơn 22 triệu đồng.

So với mức hôm qua, giá phiên bản 16 GB đã mất 3 đến 4 triệu đồng. Trong khi đó, các bản dung lượng cao hơn, 64 GB và 128 GB, cũng có sự thay đổi 2 đến 3 triệu đồng, còn ở mức 24 đến 27 triệu đồng.

Giá iPhone 6 tại một cửa hàng ở TP HCM.

Theo ông Quốc Tuấn, Giám đốc một hệ thống kinh doanh đồ Apple ở Hà Nội, khách mua iPhone 6 đang giảm dần, không còn như một hai ngày đầu. Nếu so với thời iPhone 5 và 5S, lượng bán iPhone 6, iPhone 6 Plus chưa bằng dù hai sản phẩm này gây được nhiều chú ý hơn.

Ông Nguyễn Anh Văn, chủ hệ thống khác, cho rằng, việc mất giá liên tục trong vài ngày của iPhone 6 là nguyên nhân khiến cho khách hàng trở nên rụt rè hơn khi mua. Sau lớp khách hàng đầu sẵn sàng chi mạnh để mua những sản phẩm về đầu tiên, giờ tới lớp khách hàng thích iPhone nhưng cần cân nhắc giá hợp lý.

Việc tụt giá nhanh và liên tục của iPhone 6 một vài ngày gần đây là do một số nơi sẵn sàng "phá giá" để đầy hàng tồn, anh Tùng, một dân kinh doanh đồ công nghệ xách tay ở Hoàng Cầu, Hà Nội chia sẻ. Ngoài các nguồn cung cấp lớn, không ít mối nhỏ cũng tranh thủ cơn sốt chào hàng một vài cặp máy lẻ, khiến giá iPhone 6 trên thị trường bị loạn, mỗi nơi một kiểu.

Ngoài nguồn hàng từ Hong Kong, Singapore, thị trường Việt Nam đã bắt đầu có các model xuất xứ từ Mỹ hay châu Âu. Với giá bán lên tới vài chục triệu đồng cho một chiếc điện thoại, nhiều cửa hàng đang sẵn sàng đẩy sản phẩm đi nhanh tránh bị lỗ hay đọng nhiều vốn.

Tuy nhiên, theo nhận định của một số cửa hàng, mức giá iPhone 6 sẽ dần ổn định trong vài ngày tới, nhưng khó giảm xuống dưới 20 triệu đồng.

Trong khi iPhone 6 xuống giá liên tục, mẫu phablet iPhone 6 Plus màn hình to lại chưa có nhiều thay đổi. Dòng máy này vẫn có mức giá trên 30 triệu đồng. Tuy nhiên, giá cao cũng như kích thước lớn khiến người dùng e ngại chọn mua. Theo các cửa hàng, iPhone 6 Plus cũng có rất ít hàng ở Việt Nam nếu so với iPhone 6.

Theo Tuấn Anh (VNE)