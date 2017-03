Những chiếc iPad mini hỗ trợ kết nối 4G LTE đầu tiên được mang về Việt Nam vào ngày 22/11 vừa qua, chỉ 1 ngày sau khi sản phẩm được bán ra trên thị trường thế giới. Vào thời điểm đó, iPad mini vẫn là “hàng hot” nên có giá khá đắt, khởi điểm 15,9 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 16GB.



Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tuần xuất hiện tại thị trường trong nước, mức giá của iPad mini 4G đã bắt đầu “hạ nhiệt” và về gần hơn so với giá trị thực tế của mình.

iPad mini 4G đã nhanh chóng sụt giá sau hơn 2 tuần về Việt Nam



Tham khảo tại một số cửa hàng kinh doanh sản phẩm công nghệ trên khắp cả nước cho thấy mức giá của iPad mini 4G đã giảm đến trên dưới 2,5 triệu so với thời điểm đầu. Hiện tại phiên bản thấp nhất (bộ nhớ 16GB) có giá khoảng trên dưới 13,3 triệu đồng, còn phiên bản bộ nhớ cao hơn 32GB và 64GB có mức giá lần lượt khoảng 16 đến 18 triệu đồng.



Bên cạnh, iPad mini 4G LTE, phiên bản chỉ hỗ trợ kết nối Wifi xuất hiện sớm hơn trên thị trường (vào đầu tháng 11) tuy nhiên mức giá của sản phẩm không có nhiều sự biến động so với thời điểm đầu xuất hiện.



Theo tham khảo của phóng viên Dân trí, hiện iPad mini phiên bản Wifi có mức giá thấp nhất khoảng trên dưới 9 triệu đồng (cho phiên bản 16GB) và cao nhất khoảng 13 triệu đồng (cho phiên bản bộ nhớ 64GB). Mức giá này rẻ hơn so với thời điểm đầu iPad mini Wifi mới xuất hiện, nhưng không thay đổi so với thời điểm cách đây chừng 1 tháng.



Sở dĩ iPad mini Wifi ít có sự biến động về giá vì sản phẩm này ít được người dùng quan tâm. Với mức giá tương đương và chênh lệch không quá nhiều, người dùng sẽ lựa chọn phiên bản kết nối 4G LTE (kết nối tối đa 3G tại Việt Nam), thay vì lựa chọn phiên bản chỉ kết nối thuần Wifi với nhiều sự hạn chế.



Hiện tại các cửa hàng kinh doanh sản phẩm công nghệ cũng nhập về rất ít phiên bản kết nối Wifi và sẽ chỉ nhập về khi khách hàng có yêu cầu, bởi lẽ sản phẩm này khá “kén” người dùng.



Với mức giá tương đương iPad mini 4G LTE, người dùng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hơn, thậm chí là những chiếc máy tính bảng cỡ lớn như Galaxy Note 10.1 hay Galaxy Tab 2 10.1 của Samsung… với kích thước lớn hơn và cũng hỗ trợ đầy đủ kết nối 3G.



Còn với phiên bản cỡ nhỏ, người dùng cũng có thể có những sự lựa chọn thay thế iPad mini với cùng mức giá như Galaxy Tab 2 7.0 hay Nexus 7 của Google… Thậm chí, với mức giá đó, người dùng để sở hữu phiên bản New iPad (iPad 3) với mức giá khoảng 13,5 triệu đồng cho phiên bản 16GB (hỗ trợ cả Wifi lẫn 3G), còn phiên bản lớn hơn (32GB) cũng chỉ có giá khoảng 15,3 triệu đồng.



Dĩ nhiên, để sở hữu một sản phẩm mang thương hiệu Apple và là một sản phẩm còn “nóng”, không ít người cũng phải chấp nhận bỏ ra mức giá cao đẻ sở hữu iPad mini.



Ngoài iPad mini, thị trường sản phẩm công nghệ cũng chứng kiến sự sụt giá nhanh chóng của iPad 4. Hiện tại iPad 4 đã sụt giảm khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng so với thời điểm cách đây 1 tuần.



Theo khảo sát tại các cửa hàng, hiện iPad 4 có mức giá thấp nhất khoảng 14 triệu đồng cho phiên bản 16GB hỗ trợ cả kết nối 4G. Trong khi đó phiên bản 32GB tương tự có mức giá khoảng trên dưới 16 triệu đồng và phiên bản cao nhất 64GB có giá gần 19 triệu đồng.



Với mức giá chênh không quá nhiều so với New iPad, người dùng đã bắt đầu để mắt đến chiếc máy tính bảng thế hệ mới của Apple so với thời điểm cách đây không lâu, khi iPad 4 vẫn còn bị “thờ ơ” vì mức giá quá cao so với thực tế.



Dự đoán, trong thời gian sắp đến, khi thị trường trong nước xuất hiện thêm phiên bản máy tính bảng giá rẻ Nexus 10 của Google sẽ giúp cho thị trường máy tính bảng trở nên sôi động hơn với thêm sự lựa chọn cho người dùng và iPad sẽ không còn là sản phẩm được ưu tiên lựa chọn như trước đây. Rất có thể giá sản phẩm sẽ còn tiếp tục giảm, tuy nhiên mưc giảm vẫn không đáng kể bởi lẽ giá khởi điểm của iPad tại các thị trường nước ngoài trước khi về Việt Nam vốn cũng đã khá cao.

