One X vừa ra giá đã... rớt bất kể cấu hình cao cấp nhất thị trường.

Siêu di động giảm sâu và nhanh



Nếu chỉ tháng trước, các sản phẩm di động của Nokia, Samsung, HTC có những bước giảm giá nhỏ nhặt, đa phần ăn theo sự kiện hay điều chỉnh nhẹ từ phía các cửa hàng thì đến trung tuần tháng 5, thị trường đón nhận những tín hiệu hạ nhiệt hàng loạt.



Nếu như LG đã hạ giá siêu di động lõi kép Optimus 2x từ năm ngoái thì đến năm nay, HTC Sensation là sản phẩm di động lõi kép thứ 2 được đưa về mức giá dưới 10 triệu.



Động thái này của HTC cũng một phần minh chứng cho việc hãng đang gặp những vấn đề trầm trọng về doanh thu cũng như độ hút hàng của các sản phẩm sau những báo cáo tài chính không khả quan của Quý I/2012.



Không riêng Sensation, các dòng mới như XE, XL, của HTC cũng có mức điều chỉnh giảm nhẹ, khoảng 10% so với cách đây chừng 1 tháng. Tuy nhiên điều này dường như vẫn không tạo sức hút như kỳ vọng, bởi vòng đời của dòng sản phẩm này thực sự đã kết thúc nhằm dọn chỗ cho series mới.



Tuy nhiên, điều đáng nói là nếu tháng trước HTC One X có màn ra mắt tặng kèm đủ thứ cho khách hàng đặt trước với giá 16 triệu, thì tháng này cũng đã nhanh chóng rớt xuống 15 triệu mà vẫn được từng ấy quà tặng, không cần đặt trước.



Anh Tuấn Anh, chủ cửa hàng di động trên phố Thái Hà cho biết: "Động thái này được xem là một màn ra mắt mất điểm của One X và những phàn nàn gần đây về hiệu năng pin của máy cũng là một rào cản đối với doanh số của dòng máy này".



"Tát nước theo mưa" cùng HTC còn có Nokia với màn hạ giá các dòng máy N9 chạy MeeGo. Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên Nokia Việt Nam có bước điều chỉnh giá cho các dòng sản phẩm này mà ngay từ sau Tết Âm lịch, dòng máy N9 liên tục rớt giá.





Nokia N9 là di động có giá giảm nhanh và sâu nhất.

Đến thời điểm hiện tại, N9 bản 64GB chỉ còn xấp xỉ 8,9 triệu đồng, mất tới gần 45% so với giá khởi điểm xấp xỉ 13 triệu cách đây ít lâu. Trung Anh, quản lý ngành hàng di động một siêu thị điện máy tại phố Hai Bà Trưng, HN cho biết: "Ngay cả khi giới hacker tìm được cách cài đặt Android lên hệ máy này của Nokia thì doanh số cũng không tăng. Chức năng khó làm quen cùng HĐH kén người dùng là một điểm trừ quá lớn với N9 bất kể máy có thiết kế rất đẹp".



Người anh em của N9 là Nokia Lumia 800 cũng chịu cảnh tương tự khi giá chính hãng đã giảm 1 triệu, còn xấp xỉ 9,8 triệu sau đúng 1 tháng ra mắt. Điều đáng nói là, những giao dịch về dòng máy này rất kém sôi động và hầu như không có người bán máy cũ trên các sàn giao dịch trực tuyến.



Trong một diễn biến khác, Samsung Galaxy S II cũng giảm giá xuống dưới 10 triệu đồng cho hàng chính hãng với cả 2 màu trắng và đen. Còn siêu phẩm Galaxy Note cũng đồng loạt quay đầu hạ giá xuống xấp xỉ 11,9 triệu đồng trong khi giá trước đây ngấp nghé mức 14 triệu qua vài lần điều chỉnh.



Động thái này của Samsung cũng được đánh giá là để dọn đường cho Galaxy S III sắp ra mắt. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV thì độ "máu" của dân chơi Samsung Galaxy năm nay không cao đối với siêu phẩm thế hệ kế tiếp.



Anh Tiến Dũng, chủ sở hữu Galaxy S III cho biết: "Tôi thức cả đêm để xem buổi ra mắt Galaxy S III tại London nhưng rồi Samsung làm tôi thất vọng vô cùng với thiết kế và cấu hình mới. Ngoài ra, Samsung Việt Nam cũng chưa có một lộ trình rõ ràng đối với các khách hàng sử dụng Galaxy S II nâng cấp lên HĐH Android ICS 4.0 như tôi, nên niềm tin vào thương hiệu này cũng ít nhiều suy giảm".



Có thể thấy, trong 3-4 tháng tới sẽ là thời điểm khá khó khăn đối với các siêu di động mặc dù nỗi lo phải đối mặt với Apple iPhone vào tháng 6 năm nay gần như không hiện hữu.

Cảm ứng, 2 SIM, WiFi... trở thành các tiêu chí mới của điện thoại tầm thấp.

Hàng thấp cấp cạnh tranh mãnh liệt



Không giảm giá vài triệu như các siêu di động, phân khúc thấp cấp lại có sự cạnh tranh quyết liệt bởi đây mới chính là cuộc chơi của các thương hiệu di động tại thị trường Việt.



Với những tiêu chí gồm tính năng smartphone, 2 SIM 2 sóng, màn hình cảm ứng, tích hợp WiFi, 3G..., các di động giá rẻ đang có những màn tranh đấu hết sức quyết liệt với sự "tham chiến" của 3 ông lớn Nokia, Samsung và LG.



Nếu như Samsung ra E2652W với các tính năng màn hình cảm ứng, 2 SIM, WiFi cùng mức giá trên 2,5 triệu thì ngay lập tức Nokia đã đáp trả bằng C2-03 và LG thì trình làng T375 với mức giá chỉ xấp xỉ 2,2 triệu đồng, tính năng tương đương.



Theo đại diện truyền thông của một thương hiệu di động cho biết: "Cuộc chiến về giá và tính năng của các dòng máy giá rẻ trong các năm tới sẽ ngày một cam go, mức giá sẽ ngày một hạ cùng các tính năng được nâng cao hơn thay vì chỉ giới hạn ở màn hình màu, âm thanh nổi, tích hợp máy ảnh... như trước kia ".



Điều dễ nhận thấy là, các thương hiệu như Nokia, Samsung, LG hiện đều đang có nhà máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam và đây có lẽ chính là một thế mạnh trong cuộc chiến về giá đối với các sản phẩm nội địa thuộc phân khúc tầm thấp.



Về phần Motorola, Sony, do những chính sách thay đổi từ tập đoàn mẹ nên các thương hiệu này hiện không còn model nào thuộc phân khúc giá thấp, ngoại trừ Sony đang bán nốt dòng sản phẩm TxT nhưng doanh số cũng không cao.



Thị phần máy dưới 1 triệu, Nokia vẫn đang giữ thế chủ động khá lớn tại thị trường trong nước với các dòng sản phẩm 2 SIM. LG cũng có một vài sản phẩm thuộc A series cạnh tranh tại phân khúc giá này, nhưng cũng không phải đối thủ so với hãng điện thoại Phần Lan.



Điểm chung nhất có thể thấy ở thị phần này chính là việc mặc dù không trực tiếp giảm giá hay điều chỉnh ít nhiều như các siêu di động, các hãng điện thoại lại tập trung kích cầu bằng các hình thức như tặng SIM, bán máy kèm gói dịch vụ "khủng" của nhà mạng hay ra mắt các mẫu máy mới nhiều chức năng hơn, giá giữ nguyên và điều này dường như đem lại hiệu ứng bán hàng tốt hơn cả giảm giá.



Anh Bùi Mạnh Hùng, SaleMan mảng di động một thương hiệu chia sẻ: "Cuộc đua về doanh thu, doanh số sẽ chia làm 2 nửa trong các tháng tới, một nửa sẽ chỉ 'nằm thở' bao gồm các siêu di động và điện thoại khung giá từ 8 triệu trở lên; một nữa sẽ vẫn sôi động với những dòng máy dưới 2 triệu đồng và thị trường sẽ chỉ trở lại cao trào vào cuối Quý III năm nay".