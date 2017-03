K hi so sánh số liệu người dùng iPhone giữa các phiên bản thì những thiết bị có màn hình nhỏ vẫn chiếm ưu thế so với màn hình 4,7 inch của iPhone 6 và 6s.

Dựa vào báo cáo trên có thể thấy iPhone 5s có lượng người sử dụng khá cao trong bảng xếp hạng, chiếm hơn 19% và chịu đứng sau iPhone 6 (35,23%). Trong khi đó, lượng người sử dụng iPhone 5c và iPhone 5 lần lượt là 6% và 7,53%.

Trong báo cáo hàng quý mới nhất của Apple, Giám đốc điều hành Tim Cook cho rằng có tới 60% người dùng iPhone vẫn đang sử dụng các phiên bản cũ, và chưa hề nâng cấp lên iPhone 6s hoặc 6s Plus.



iPhone 4 inch vẫn chiếm ưu thế trong bảng thống kê của Mixpanel. Ảnh: Internet

Đây là những dữ liệu khảo sát khá thú vị, điều này chỉ càng làm rõ thêm thông tin về việc Apple đang chuẩn bị cho ra mắt phiên bản iPhone 4 inch mới, tạm gọi là iPhone 5se. Hãy cùng chờ xem liệu các tin đồn có trở thành hiện thực trong sự kiện vào ngày 15/3 sắp tới đây.

TIỂU MINH