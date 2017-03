“Trong những năm qua, chúng tôi đã hoạt động tốt hơn. Trong quá khứ, chúng tôi thường tung ra sản phẩm một cách so le theo từng thị trường. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã trở nên giỏi hơn trong việc tung ra các sản phẩm mới trên toàn thế giới”, ông Lee chia sẻ.

Gregory Lee, CEO của Samsung khu vực Đông Nam Á, châu Đại Dương và Đài Loan, đã tiết lộ về kế hoạch bán ra thị trường chiếc điện thoại Galaxy S4 mới nhất của mình. Theo tiết lộ của ông Lee, Samsung có kế hoạch sẽ tung ra Galaxy S 4 trên thị trường toàn cầu “gần như đồng thời”.

Người dùng Việt Nam sẽ sớm có cơ hội sở hữu Galaxy S 4



Cũng theo ông Lee, châu Á đang trở thành thị trường quan trọng của Samsung, đặc biệt tại các quốc gia như Hồng Kông hay Singapore. Ngoài ra, tại các quốc gia mới nổi và các quốc gia đang phát triển khác, Samsung cũng kỳ vọng đạt được doanh thu ổn định.



Lee cho biết mặc dù người dân tại các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á có mức thu nhập thấp hơn so với các quốc gia phát triển, tuy nhiên Samsung kỳ vọng Galaxy S 4 vẫn sẽ tiêu thụ tốt tại các quốc gia này.



“Chúng tôi đã đạt được những thành công với những sản phẩm như Galaxy S III và Galaxy Note II”, Lee cho biết. “Chúng tôi đã đạt được một thị phần tốt tại khu vực này. Đó là dấu hiệu cho smartphone đang trở nên thông dụng hơn ở châu Á. Chúng tôi không muốn bỏ qua thị trường này cho bất kỳ ai khác, chúng tôi muốn nắm giữ mọi thị trường”.



Trong khi đó, theo thông tin từ các đại lý bán lẻ tại Việt Nam, Galaxy S 4 sẽ được bán ra thị trường từ đầu tháng 5 tới, với giá khoảng 17 triệu đồng. Đáng chú ý, Galaxy S 4 được bán tại Việt Nam sẽ được trang bị vi xử lý Exynos 5 Octa lõi 8 (tốc độ 1.8GHz) mới nhất của Samsung.



Samsung sẽ sớm đưa các tính năng của Galaxy S 4 lên Galaxy S III



Một thông tin liên quan khác, người dùng đang sở hữu phiên bản Galaxy S III cũ hơn sẽ vẫn có cơ hội trải nghiệm những tính năng mới trên Galaxy S 4 vừa trình làng, thông tin trên được tiết lộ bởi Nick DiCarlo, Phó Chủ tịch quy danh mục đầu tư của Samsung.



“Những gì chúng tôi có thể làm không chỉ phụ thuộc vào cấu hình và phần cứng. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho tất cả các thiết bị”, DiCarlo cho biết.



Một trong những tính năng nổi bật của Galaxy S 4 sẽ được mang đến cho phiên bản cũ hơn có thể kể đến như giao diện camera, các tính năng chụp ảnh và thậm chí là giao diện của Galaxy S 4 cho phiên bản smartphone cũ.



Tuy nhiên DiCarlo không tiết lộ các giao diện của tính năng trên Galaxy S 4 sẽ thay đổi như thế nào khi xuất hiện trên màn hình nhỏ hơn của Galaxy S III (phiên bản Galaxy cũ có màn hình 4,8-inch so với màn hình 5-inch của Galaxy S 4).



Mặc dù chưa rõ Samsung có dự định mang những tính năng mới nào cho phiên bản cũ, tuy nhiên tiết lộ này khiến người dùng Galaxy S III cảm thấy an tâm hơn khi họ vẫn chưa bị bỏ rơi sau khi phiên bản mới ra mắt, quan trọng hơn, họ vẫn sẽ có cơ hội trải nghiệm các tính năng mới nhất của Samsung mà không cần phải mua mới thiết bị của mình.





Theo T.Thủy (Dân Trí)