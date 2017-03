Có vẻ như sự xuất hiện đình đám trên mặt báo suốt thời gian qua đã giúp S4 trở thành smartphone "hot". Trong thư gửi cho báo chí hôm qua, đại gia điện tử Hàn Quốc đã cảnh báo về việc lô hàng xuất xưởng đợt đầu không nhiều do "sức cầu trên phạm vi toàn cầu quá cao" và hãng buộc phải phân phối theo kiểu nhỏ giọt cho các thị trường.

Tính tới thời điểm này, vấn đề khan hàng đã ảnh hưởng tới ít nhất là hai nhà mạng của Mỹ. Sprint Nextel vẫn sẽ bán Galaxy S4 qua website và điện thoại từ ngày 27/4, song không tiết lộ khi nào thì mẫu điện thoại này mới xuất hiện tại các cửa hàng. Tương tự, T-Mobile cũng lùi ngày phát hành Galaxy S4 thêm 5 hôm và cho biết hàng sẽ chỉ được bán giới hạn qua mạng mà thôi.

Trước đây, nguồn cung khan hiếm vốn là vấn đề chỉ gặp phải ở Apple do sức cầu dành cho iPhone thường vượt quá khả năng đáp ứng của các nhà máy. Nhưng giờ đây, Samsung đã cho thấy thương hiệu Galaxy S cũng ngang ngửa với iPhone về nhiều phương diện, không loại trừ cả vấn đề nguồn cung. Dù vậy thì thông báo của Samsung cũng khiến nhiều người bất ngờ, bởi hãng này vốn có tiếng là đảm bảo nguồn cung dồi dào cho những đợt phát hành sản phẩm lớn. Nhiều linh kiện quan trọng và quy trình sản xuất được thực hiện tại chính các nhà máy của Samsung chứ không lệ thuộc vào bên thứ ba như Apple.

Theo dự kiến, Galaxy S4 sẽ có 2 phiên bản khác nhau, tương ứng với hai loại vi xử lý Qualcomm lõi tứ hoặc Exynos lõi 8 của Samsung. Lý giải cho điều này, ông J.K.Shin, Giám đốc mảng di động của Samsung nói rằng hãng muốn đảm bảo nguồn cung liên tục, hạn chế nút thắt cổ chai đối với vi chip chứ không phải muốn tạo ra 2 cấp trải nghiệm khác nhau (trước đó, khá nhiều người thắc mắc không hiểu sự chênh lệch về hiệu suất giữa hai loại chip này có quá lớn hay không).

Ngay cả việc Samsung lựa chọn chất liệu plastic thay vì các vật liệu phức tạp hơn như kính và nhôm siêu nhẹ cũng xuất phát từ việc plastic dễ sản xuất hơn, có giá thành rẻ hơn.

Vô tình được lợi từ sự trễ hẹn của Galaxy S4 có lẽ là HTC, khi mà dịp mở bán HTC One may mắn né được S4. Bản thân One cũng bị chậm ra mắt tới gần 2 tháng do nguồn cung linh kiện camera gặp trục trặc.



Cũng giống như Apple, với S4, Samsung lựa chọn chiến lược "tổng tấn công các thị trường" với 327 nhà mạng tại 155 quốc gia khác nhau.

