Tuy nhiên, với phát hiện gần đây, một điều bất ngờ là chi phí chế tạo thiết bị của Samsung thậm chí còn cao hơn nếu so sánh với những hãng khác.



Bằng việc “mổ máy” để đánh giá linh kiện bên trong, hãng nghiên cứu IHS iSupply đã thấy rằng mẫu smartphone Galaxy S4 bản 32GB của Samsung có chi phí vật liệu (BOM) khoảng 237 USD mỗi chiếc.



Số tiền trên cao hơn gần 10% so với mức BOM là 217 USD của iPhone 5 bản 32GB.



Tất nhiên, theo IHS iSupply, Samsung vẫn không hoàn toàn bị thiệt, bởi rất nhiều thành phần linh kiện để chế tạo thiết bị là do những khối doanh nghiệp con của họ tự phát triển, sản xuất.



Điều đó có nghĩa là chi phí chế tạo sẽ được “rót” sang những đơn vị khác vẫn thuộc Samsung, do vậy chuyên gia của IHS iSupply tin rằng hãng công nghệ Hàn Quốc chỉ cần nỗ lực đảm bảo khả năng tự cung tự cấp linh kiện thì chi phí chế tạo sẽ không phải là vấn đề lớn đối với họ./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)