Sự kiện đặc biệt của Samsung được diễn ra tại hội trường lớn của Trung tâm giải trí Radio City Music Hall thuộc Quảng trường Thời đại (New York), với sức chứa lên đến 6.000 người.

Khung cảnh sân khấu lớn tại Hội trường nơi diễn ra sự kiện



Đúng thời điểm sự kiện xảy ra, một nhân vật đã trở nên quen thuộc trong những ngày gần đây đã xuất hiện trên sân khấu: cậu bé Jeremy Maxwell, người nắm giữ “bí mật” của Samsung trong những đoạn clip “úp mở” gần đây đã xuất hiện cùng với “chiếc hộp bí ẩn” mà Samsung giao trọng trách cho cậu nắm giữ.



Tiếp theo sau đó là sự xuất hiện trên sân khấu của JK Shin, Chủ tịch bộ phận Viễn thông di động của Samsung.



“Trong vài tuần qua chúng tôi đã nghe nhiều tin đồn thú vị về thứ mà chúng tôi sẽ giới thiệu tối nay”, JK Shin tuyên bố. “Chúng tôi đã đang công nghệ và sự đổi mới để giúp mang đến những điều gần gũi hơn cho cuộc sống. Chúng tôi sẽ tưởng tượng ra các khả năng, khám phá một hướng đi mới và lắng nghe bạn để giúp chúng tôi hiểu được smartphone sẽ mang đến cuộc sống chúng ta điều gì”.



Sau lời tuyên bố của JK Shin là sự xuất hiện trở lại lên sân khấu của cậu bé Jeremy cùng chiếc hộp bí mật. Cuối cùng, nhiệm vụ của cậu bé cũng đã hoàn thành khi chiếc hộp được mở ra và sự hiện diện của Galaxy S 4.

Bí mật Galaxy S 4 cuối cùng cũng đã được hé mở



Về thiết kế có thể nhận thấy Galaxy S 4 có những nét tương đồng với phong cách thiết kế của Galaxy S III và Galaxy Note 8, và đặc biệt giống với hình ảnh của chiếc smartphone đã bị rò rỉ cách đây ít ngày.



Mặc dù được trang bị màn hình rộng 5-inch, nhưng Galaxy S IV gần như có cùng kích cỡ với phiên bản tiền nhiệm Galaxy S III. Máy có màn hình sử dụng công nghệ Super AMOLED với độ phân giải Full HD 1080p (1920x1080), cho mật độ điểm ảnh lên đến 441ppi (pixel per inch).

Màn hình Galaxy S III được mở rộng lên thành 5-inch



Galaxy S 4 có kích cỡ dài hơn nhưng cũng mỏng hơn (chỉ dày 7,9mm) và cũng nhẹ hơn so với phiên bản trước. Điểm đáng tiếc trên chiếc smartphone thế hệ mới của Samsung đó là vẫn sử dụng lớp vỏ bằng chất liệu nhựa, điều này khiến Galaxy S 4 trông rẻ tiền hơn và không sang trọng như những smartphone thế hệ mới vừa được trình làng gần đây như HTC One hay Xperia Z…



Vị trí các cổng kết nối cũng như các nút bấm trên Galaxy S 4 không có sự thay đổi nào so với phiên bản Galaxy S III trước đây. Nhìn chung, có vẻ như Samsung rất hài lòng với triết lý thiết kế trên Galaxy S III nên không muốn thay đổi triết lý này trên phiên bản mới.



Mặc dù không có sự thay đổi về thiết kế, nhưng Samsung đã thay đổi rất nhiều về cấu hình trên sản phẩm.



Có thể nói, Galaxy S 4 là chiếc smartphone có cấu hình “khủng” nhất hiện nay. Giống với các tin đồn rò rỉ trước đây, Galaxy S 4 sẽ xuất hiện với 2 phiên bản, bao gồm phiên bản sử dụng vi xử lý lõi 8 Exynos 5 do chính Samsung phát triển và phiên bản sử dụng vi xử lý Snapdragon S4 Pro của Qualcomm. Mỗi phiên bản sẽ được phân phối tùy thuộc vào từng thị trường khá nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng Snapdragon S4 Pro là một sự lựa chọn khá bất ngờ vì đây là thế hệ vi xử lý đã cũ của Qualcomm, thay vì sử dụng Snapdragon 600 hay Snapdragon 800 mới hơn.



Cả 2 phiên bản của Galaxy S 4 sẽ sử dụng bộ nhớ RAM 2GB, cùng với ổ cứng lưu trữ 16/32/64GB, hỗ trợ tính năng mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ ngoài. Galaxy S 4 sử dụng thỏi pin có dung lượng 2.600mAh.



Mặt sau của máy là camera 13 megapixel, được nâng cấp cả về phần cứng (cảm biến camera) lẫn phần mềm (các tính năng chụp ảnh). Samsung đã mang một vài tính năng của chiếc máy ảnh chạy Android Galaxy Camera lên Galaxy S 4. Một trong những tính năng nổi bật là chế độ chụp ảnh Eraser, cho phép chụp nhanh hàng loạt ảnh sau đó tự động phát hiện chuyển động ở nền và cho phép người dùng loại bỏ nó để cho ra hình ảnh kết quả hoàn hảo nhất.



Ngoài ra không thể không nhắc đến chế độ chụp ảnh Drama Shot, cho phép chụp hơn 100 hình ảnh chỉ trong 4 giây, sau đó kết hợp chúng lại với nhau để trở thành một khung ảnh duy nhất. Điều này cho phép người dùng tạo nên các hiệu ứng hình ảnh độc đáo.

Chế độ chụp ảnh Drama Shot độc đáo



Tính năng DualShot cho phép người dùng có thể chụp ảnh đồng thời bằng cả camera trước và sau. Tính năng chụp ảnh Cinema Photo có thể là phần độc đáo nhất trên Galaxy S 4, cho phép người dùng chụp hàng loạt ảnh, và chọn một thành phần di chuyển trên hình ảnh trong khi các thành phần khác vẫn giữ nguyên ở chế độ động. Về cơ bản, tính năng chụp Cinema Photo sẽ cho phép tạo ra các hình ảnh động dạng Cinemagram rất được yêu thích hiện nay.

Tính năng chụp ảnh DualShot



Quá trình chụp và xử lý hình ảnh trên Galaxy S 4 diễn ra rất nhanh và mượt. Điều này cho thấy Samsung đã có sự nâng cấp đáng kể sức mạnh xử lý trên Galaxy S4.





Galaxy S 4 sử dụng nền tảng Android 4.2.2 mới nhất của Google. Cũng như phiên bản Galaxy S 3 trước đây, Samsung đã trang bị rất nhiều tính năng mới và độc đáo lên phiên bản Galaxy S 4, điều này khiến người dùng dường như quên mất khái niệm root máy để trang bị một phiên bản Android hoàn toàn mới lên Galaxy S 4, một việc mà không ít người dùng thường làm với phần lớn những smartphone sử dụng Android hiện nay.



Một trong những tính năng độc đáo nhất mà Samsung trang bị cho Galaxy S 4 đó là S Translator, tính năng cho phép tự động dịch các tin nhắn và email. Đặc biệt, S Translator còn có khả năng dịch trực tiếp từ âm thanh hội thoại, sau đó đọc lại cho người dùng nghe bằng một ngôn ngữ quen thuộc đã chọn. S Translator hiện hỗ trợ 9 ngôn ngữ khác nhau và có thể hoạt động ở chế độ offline mà không cần phải kết nối Internet để sử dụng.

S Translator, một trong những tính năng đặc biệt trên Galaxy S 4



Ngoài ra, S Translator còn có chế độ cho phép người dùng chụp lại hình ảnh của một thực đơn hay bảng hiệu bằng ngôn ngữ nước ngoài, sau đó dịch chúng ra ngôn ngữ quen thuộc hơn.





Samsung cũng mang công nghệ cảm ứng “Air Gestures” lên Galaxy S 4. Với tính năng này cho phép người dùng điều khiển màn hình của Galaxy S 4 mà không cần phải chạm tay trực tiếp trên màn hình.



Ngoài ra, cũng đúng như các tin đồn xuất hiện trước đây, Galaxy S 4 đã được trang bị tính năng “Smart Pause” và “Smart Scroll”, cho phép theo dõi ánh mắt của người nhìn để tự động chơi hay ngừng đoạn video đang xem trên thiết bị khi người dùng hướng ánh mắt đi nơi khác hoặc nhìn vào màn hình. Tính năng này cũng có thể cuộn trang web đang xem bằng cách hướng ánh mắt lên đầu trang hay nhìn vào phía cuối trang web.

Smart Pause và Smart Scroll, 2 tính năng đã bị rò rỉ trước đó của Samsung

S Health có thể xem là một trong những tính năng cho thấy sự tham vọng của Samsung trong việc đa dạng hóa các chức năng của một chiếc smartphone. Với S Health, có thể xem GalaxyS 4 như một thiết bị theo dõi sức khỏe của người dùng. Galaxy S 4 được tích hợp dụng cụ đo bước đi để tính mức độ tập thể dục của người dùng, cộng với cảm biến để tự động đo nhiệt độ, độ ẩm ở môi trường xung quanh của bạn. Người dùng có thể nhập dữ liệu về lượng thức ăn và thời gian ngủ của mình vào thiết bị để theo dõi.

S Health, tính năng cho thấy sự “tham vọng” của Samsung



Về mặt kết nối, cũng như Galaxy S III, phiên bản mới của Samsung cũng hỗ trợ kết nối 3G, 4G LTE, Wifi, Bluetooth… đặc biệt sản phẩm còn hỗ trợ cả kết nối hồng ngoại để biến chiếc smartphone thành một chiếc điều khiển từ xa cho smart TV của Samsung.



Samsung cho biết Galaxy S 4 sẽ được xuất hiện tại 55 quốc gia với 327 nhà mạng khác nhau bắt đầu từ đầu đến cuối tháng 4, tùy theo từng khu vực. Mức giá của sản phẩm cũng chưa được Samsung công bố vì phụ thuộc vào từng thị trường và khu vực khác nhau.

Theo T.Thủy (Dân trí)